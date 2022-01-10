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快訊／1天+12例！中壢小學童染疫　鄭文燦：口罩放寬政策全取消

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市中壢區某間國小9日晚間宣布校內有學生確診，10日起緊急停課14天。桃園市長鄭文燦10日上午召開記者會說明，各級學校之前放寬不戴口罩的政策都取消了，年終感恩餐會一律移到春節後再視情況辦理，學校場地不外借，同樣持續到春節後。

鄭文燦0110桃園市疫情說明記者會。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲桃機群聚案，9日一天新增12例確診。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

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中央流行疫情指揮中心9日晚間證實再檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值18），為本國籍未滿10歲男童，他的雙親是案17473（機場手推車員）和案17472（照服員），一家3人確診，目前已通知其就讀班級人員安排採檢及隔離事宜。

此外，桃機群聚案針對8800多人進行普篩PCR檢驗，全數人員已於9日晚間8時完成，其中2000人的檢驗結果皆為陰性。桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示，剩下的4000多人結果將在10日公布。

桃園市長鄭文燦表示，確診的24人多數住在桃園，會有家庭、職場、社區的傳播鏈，其中居服員家庭的傳播鏈威力最大，根據9日匡列採檢的結果，有增加確診個案，今日下午2點由指揮中心統一說明。

鄭文燦提到，除了某國小停課14天到寒假，另外增加中壢一間國小也停課14天，還增加兩所國中預防性停課一天，「學校的保護是很重要的，請各級學校加強宣導，全程都要戴口罩，之前放寬不戴口罩的政策都取消了。」此外，各級學校的年終感恩餐會一律移到春節後再視情況辦理，學校室內場地不外借，同樣持續到春節後。

而關於邊境防疫部分，鄭文燦表示，邊境防疫提高，指揮中心宣布，入境採檢必須等待結果出爐才能出關，採陽的部分會由救護車護送到醫院，採陰會由防疫計程車直接送到防疫旅館或集中檢疫所。

桃園機場群聚案累計已有24例確診，包括清潔員、機場保全、手推車員等工作人員，如今更擴及社區，其中一名手推車員妻子是照服員，照顧家庭已出現3名確診者，年紀最小的未滿5歲。

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