醫曝「這行為」傳播風險最大：指揮中心不敢禁！拿小眾項目開刀

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場相關疫情持續擴大，9日新增12例本土，指揮中心宣布調整戶外戴口罩措施。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，指揮中心現在擋不住境外個案，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀，根本幫助有限。

陳昶宇9日在臉書說，口罩規範再度重新加嚴，運動、拍照、唱歌等皆需配戴口罩，「老實說，室內用餐的傳播風險，比上述行為都還要大得多，金嗓歌友會傳播鏈是唱歌造成的嗎？不是喔，是因為高密度且通風不良的室內群聚用餐。」

▼陳昶宇認為，室內用餐的傳播風險大得多。（圖／記者劉亮亨攝）



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陳昶宇指出，指揮中心現在擋不住境外個案，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀，比如限制探病陪病，或是強制運動要戴口罩，根本幫助有限，且意義不大。他認為，要禁就連餐廳內用一起禁，只禁其他小活動不戴口罩，完全不符合邏輯與比例原則。

有網友留言，「禁室內用餐對服務業傷害太大了，只好賭在疫苗施打率上了。」陳昶宇回應，「這就是一種賭博跟走鋼索，賭輸就大家都不用過年了。」

▼指揮中心宣布調整戶外戴口罩措施。（圖／記者林敬旻攝）



►指揮中心宣布戴口罩規定加嚴，除下列少數例外情形，外出全程佩戴口罩：

(一)運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

2.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

3.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

▼指揮中心公布防疫措施。（點圖可放大／指揮中心提供）



▼陳昶宇發文。（點圖可放大／翻攝陳昶宇臉書）

