　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一張圖看懂「最新戴口罩4大規定」！運動、拍照都要戴

▲▼1月9日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

▲即日起維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

行政院長蘇貞昌9日宣布即日起至24日全台維持二級疫情警戒標準，中央流行疫情指揮中心則在例行記者會上公布二級疫情警戒期間最新戴口罩等防疫規範，以下就用一張圖讓你一次搞懂最新戴口罩4大規定。

▲▼1月9日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布二級疫情警戒期間最新戴口罩規定，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，1月9日至24日維持第二級疫情警戒標準，並調整相關規定，請民眾持續配合防疫措施，調整或維持相關措施及規定如下：

一、戴口罩規定加嚴，除下列少數例外情形，外出全程佩戴口罩

(一)運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

(二)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
1.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
2.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
3.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(三)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(四)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守：實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場加強人流管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)；不開放試吃。

四、餐飮場所：落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。

指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為，籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。

ET快訊
一日激增12例本土　醫預言最壞結果：大家都不用過年了
今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲恐創入冬新低溫　連凍4天探8℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機群聚「雙北社區」成關鍵　台大醫：若擴散3市先升三級

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：大家都不用過年了

一張圖看懂「最新戴口罩4大規定」！運動、拍照都要戴

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲恐創入冬新低溫　連凍4天探8℃

「北北基桃」醫院、長照禁探病！　2張圖看6大加嚴措施

桃機相關染疫累計23人！專家曝「疫情恐已散出去」春節防疫有必要加嚴

Omicron逼1國小停課14天　醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

何時會升三級警戒？　台大醫提醒「決戰社區」5重點

移工月薪「屌打台灣人」！他貼一張薪資條網驚呆：破6萬了耶

未完成三期試驗就當追加劑…專家「很尷尬」　高端回應了

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

桃機群聚「雙北社區」成關鍵　台大醫：若擴散3市先升三級

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：大家都不用過年了

一張圖看懂「最新戴口罩4大規定」！運動、拍照都要戴

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲恐創入冬新低溫　連凍4天探8℃

「北北基桃」醫院、長照禁探病！　2張圖看6大加嚴措施

桃機相關染疫累計23人！專家曝「疫情恐已散出去」春節防疫有必要加嚴

Omicron逼1國小停課14天　醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

何時會升三級警戒？　台大醫提醒「決戰社區」5重點

移工月薪「屌打台灣人」！他貼一張薪資條網驚呆：破6萬了耶

未完成三期試驗就當追加劑…專家「很尷尬」　高端回應了

外媒曝Apple今年首場發表會時間！　聚焦iPhone新機型

桃機群聚「雙北社區」成關鍵　台大醫：若擴散3市先升三級

換皮夾首選「奶油白」！CHANEL、Gucci色澤太嫩　這款還可當小廢包

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：大家都不用過年了

一張圖看懂「最新戴口罩4大規定」！運動、拍照都要戴

布魯塞爾5000人反防疫抗議　82歲老奶奶也上街

美國務卿布林肯：化解烏克蘭緊張局勢　關鍵在俄羅斯

Omicron合體Delta！　賽普勒斯驚現25例新變異株「Deltacron」

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲恐創入冬新低溫　連凍4天探8℃

「北北基桃」醫院、長照禁探病！　2張圖看6大加嚴措施

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

生活熱門新聞

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

強冷空氣來襲！台南以北「下探10度」急速凍冷

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

未滿10歲童染疫！是手推車員、照服員兒子

何時會升三級警戒　台大醫提醒「決戰社區」5重點

Omicron入侵！醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

快訊／指揮中心證實「中壢某國小學生確診」

快訊／桃機2000人PCR檢驗出爐　還有4000人明公布

移工月薪屌打台人！他貼薪資條網驚呆

40歲單身女越來越多　網曝3因素

本土+11「過年可以回家嗎？」網點名1類人不要返鄉

未完成試驗就當第3劑　高端回應了

更多熱門

相關新聞

澳政府：沒保證喬科維奇可入境

澳政府：沒保證喬科維奇可入境

澳洲政府律師在法庭文件中說，政府沒有向網球天王喬科維奇保證，他自認可據以入境的醫療豁免會被認可。這一豁免爭議備受熱議，英國名將莫瑞也說此事件對網球而言不是好事。

何時會升三級警戒　台大醫提醒「決戰社區」5重點

何時會升三級警戒　台大醫提醒「決戰社區」5重點

未完成試驗就當第3劑　高端回應了

未完成試驗就當第3劑　高端回應了

2歲童發燒追桃機4人傳染鏈　陳時中讚醫院一動作防堵

2歲童發燒追桃機4人傳染鏈　陳時中讚醫院一動作防堵

桃園某國小學生確診　安親班停課14天

桃園某國小學生確診　安親班停課14天

關鍵字：

桃機染疫新冠肺炎新冠疫情指揮中心陳時中戴口罩本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

刪Ｑ是顏寬恒落敗原因？　趙少康曝：其實顏家並不希望罷免陳柏惟

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

理科太太前夫「1週只能見兒2次」心痛發聲

白冰冰爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

強冷空氣來襲！台南以北「下探10度」急速凍冷

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

劉樂妍「YouTube頻道沒人看」求訂閱！　陸網傻眼：違法

未滿10歲童染疫！是手推車員、照服員兒子

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面