高雄人注意！打疫苗最高拿500元禮券　地點這裡看

▲高雄人注意！到409家合約院所施打疫苗最高可領500元禮券。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心宣布縮打第3劑間隔時間，從間隔5個月改為3個月。高雄市衛生局表示，全市409家合約醫療院所均可接種，即日起至1月31日止，75歲以上長輩完成疫苗接種，即可獲贈500元禮券；18歲以上接種後也可獲得200元禮券。

衛生局表示，因應國內出現Omicron變異株本土確診病例群聚事件，加上農曆春節返國熱潮導致社區感染風險提升，中央流行疫情指揮中心表示，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種第3劑（追加劑），以提升免疫保護力。

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追加劑接種廠牌建議如下：

一、以Moderna、BNT或高端完成基礎劑：第3劑（追加劑）可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ。

二、以AZ完成基礎劑：第3劑（追加劑）可選擇接種Moderna(半劑量)、BNT或高端疫苗。

▲高雄75歲以上長者在合約院所施打疫苗，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。（圖／記者許宥孺翻攝）

為提升第3劑接種率，衛生局宣布，全市409家合約醫療院所皆可預約接種，每週可提供最大接種量為23萬劑。即日起至1月31日止，75歲以上長輩在合約院所完成COVID-19疫苗接種，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。18歲以上在合約院所接種第1、2劑COVID-19疫苗者，亦可獲得200元禮券。

▲即日起至1月31日，至高雄市409家合約院所施打疫苗即可領禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

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