　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄人注意！打疫苗最高拿500元禮券　地點這裡看

▲高雄75歲以上長者在合約院所施打疫苗，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄人注意！到409家合約院所施打疫苗最高可領500元禮券。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心宣布縮打第3劑間隔時間，從間隔5個月改為3個月。高雄市衛生局表示，全市409家合約醫療院所均可接種，即日起至1月31日止，75歲以上長輩完成疫苗接種，即可獲贈500元禮券；18歲以上接種後也可獲得200元禮券。

衛生局表示，因應國內出現Omicron變異株本土確診病例群聚事件，加上農曆春節返國熱潮導致社區感染風險提升，中央流行疫情指揮中心表示，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種第3劑（追加劑），以提升免疫保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

追加劑接種廠牌建議如下：

一、以Moderna、BNT或高端完成基礎劑：第3劑（追加劑）可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ。

二、以AZ完成基礎劑：第3劑（追加劑）可選擇接種Moderna(半劑量)、BNT或高端疫苗。

▲高雄75歲以上長者在合約院所施打疫苗，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄75歲以上長者在合約院所施打疫苗，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。（圖／記者許宥孺翻攝）

為提升第3劑接種率，衛生局宣布，全市409家合約醫療院所皆可預約接種，每週可提供最大接種量為23萬劑。即日起至1月31日止，75歲以上長輩在合約院所完成COVID-19疫苗接種，不限疫苗種類和劑次，即贈500元禮券。18歲以上在合約院所接種第1、2劑COVID-19疫苗者，亦可獲得200元禮券。

▲即日起至1月31日，至高雄市409家合約院所施打疫苗即可領禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

▲即日起至1月31日，至高雄市409家合約院所施打疫苗即可領禮券。（圖／高雄市衛生局提供）

【更多新聞】

長髮超胸女騎車沒帶罩！認喝2瓶啤酒…被上銬嬌喊：沒這麼嚴重

三寶無極限！高雄嬤騎車違規載「超長木棍」…下秒停路中央抬槓

高雄國中師罵學生「賤、畢業肚子帶顆球」　教育局說話了

張洪量每周載換肝妻北高回診　名醫動容：見證歷久彌新的愛情

父女3人最新傷勢曝！不敢讓他們知道媽媽走了　阿嬤淚謝外界捐助

ET快訊
第3劑爆搶打潮　蘇貞昌下令：必要時重啟1922平台
快篩失靈？　專家：染疫初期恐無法篩到Omicron
哈薩克煉獄景象曝光！　BBC：宛如末日浩劫
林心如女兒生日趴驚見Rose Mama！　Ella：那一根太
獨／瑞莎無償教學反遭控斂財　家長怒揭內幕！
陳時中怒了！　見麥克風驚吐「沒有用」
微波食品易致癌？專家解答　曝「2恐怖地雷」：洗腎機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／桃機13人確診、防疫司機陽性複驗　陳時中最新說明

超商店員自帶杯「咖啡當水喝」　神福利爆共鳴！過來人驚：喝怕了

《華燈》演技TOP 3！鄉民狂讚「1男星」太猛：忘了原本是怎樣的人

28歲還在領紅包「丟臉嗎？」　網「是領喜氣」點1關鍵

高雄人注意！打疫苗最高拿500元禮券　地點這裡看

獨／桃機群聚還在燒...小港機場排隊等車畫面曝　挨轟防疫太隨便

防校園意外憾事　台大強化輔導「院院有學輔專員」

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

周末放晴回暖！下周襲台冷空氣漸強　「連兩波冷氣團」報到時間曝

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

【聲林之王3】EP5 精華｜乱彈阿翔領銜飆唱《完美落地》 南畯鵬.陳景皓再現金馬神曲｜庾澄慶 徐佳瑩 乱彈阿翔 吳卓源 魏如萱 八三夭 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

LIVE／桃機13人確診、防疫司機陽性複驗　陳時中最新說明

超商店員自帶杯「咖啡當水喝」　神福利爆共鳴！過來人驚：喝怕了

《華燈》演技TOP 3！鄉民狂讚「1男星」太猛：忘了原本是怎樣的人

28歲還在領紅包「丟臉嗎？」　網「是領喜氣」點1關鍵

高雄人注意！打疫苗最高拿500元禮券　地點這裡看

獨／桃機群聚還在燒...小港機場排隊等車畫面曝　挨轟防疫太隨便

防校園意外憾事　台大強化輔導「院院有學輔專員」

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

周末放晴回暖！下周襲台冷空氣漸強　「連兩波冷氣團」報到時間曝

LIVE／桃機13人確診、防疫司機陽性複驗　陳時中最新說明

金唱片／李多熙「上身只有一塊布」深V辣爆！李昇基提搭檔朴素淡

「必要時重啟1922平台」　蘇貞昌下令因應第3劑搶打潮

合體豆花妹大戰《飢餓遊戲》　 王彩樺「被操到想吐！」

她赴叢林離奇失蹤　「出浴偷拍片」曝！警一看受驚：河裡全是鱷魚

來跟辛巴比手長！　攻城獅博物館6大主題好吸睛

46歲裘莉穩交中？威肯新歌告白：我的女孩是電影明星　共赴豪宅被拍

蔡其昌與旅外球員餐敘！球迷好奇王柏融呢？楊清瓏透露原因

美國未列高風險國！　趙少康批陳時中：他們是你爸爸嗎？

全台首座職籃隊博物館　攻城獅「LIONATION」今開幕

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

網驚現「證嚴法師」開示！慈濟不忍了

毒物專家推「第3劑混打」　曝打同一品牌嚴重後果

東勢4.5地震「台中像被撞」　地鳴大到以為921重演

快訊／桃機傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

增1保全確診「足跡全在桃園」！鄭文燦籲1類人快採檢

買75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻

館長嗆民進黨忙選舉不管民生：非常噁心

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

面試遭亮槍性侵！網看「徵才頁面」傻眼

更多熱門

相關新聞

糾正媒體防疫漏洞　陳時中：麥克風噴酒精沒有用「要包起來」

糾正媒體防疫漏洞　陳時中：麥克風噴酒精沒有用「要包起來」

國際疫情嚴峻，7日境外移入確診個案58例，創下疫情爆發以來的新高。近來桃園機場陷入群聚感染風暴，行政院長蘇貞昌8日上午特別到機場視察防疫整備狀況，陪同的衛福部長陳時中在臨走前，突然問了現場記者，「麥克風現在都沒有包了喔？」記者回答「有噴酒精做消毒」，陳時中立刻提醒，「這樣沒有用、還是要包，會訪問入境人物什麼的話，就要包」。

專注防疫不出席選前之夜　蘇貞昌：希望一切都順利

專注防疫不出席選前之夜　蘇貞昌：希望一切都順利

視察桃園機場防疫整備　蘇貞昌：都在掌控之中

視察桃園機場防疫整備　蘇貞昌：都在掌控之中

北市30分鐘湧6萬人搶第3劑　柯文哲：1/10還有機會

北市30分鐘湧6萬人搶第3劑　柯文哲：1/10還有機會

醫院、長照暫停探病探視　北市：有例外狀況可訪視

醫院、長照暫停探病探視　北市：有例外狀況可訪視

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄衛生局疫苗

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

生理期「4種經血顏色」代表意義！

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

終於等到了！高雄最美Outlet 1／26開

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面