LIVE／桃機13人確診、防疫司機陽性複驗　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。昨晚傳出桃機案新增兩例確診，陳時中證實一名女保全確診，而一名計程車司機陽性Ct值高、病毒量低，目前暫列疑似病例，等待複驗確認，但很可能是舊案。另外，第三劑間隔縮短至12週，首日接種狀況等內容，也預期記者會中說明。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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桃園機場爆發群聚，從第一例清潔員（案17230）確診一直查到有防疫計程車司機、清潔員相關歌友會人員、機場保全等13人確診。

指揮中心昨日下午公布的調查確認兩條傳播鏈，當中最初確診的防疫計程車司機（案17240）感染Omicron與清潔員不同序列，為另外單一個案，至於清潔員與歌友會、機場保全等人暫列群聚，昨天另有1名計程車司機於二採發現陽性，列疑似個案等待複驗。

陳時中今早陪同蘇貞昌前往視察桃園機場，王必勝執行相關報告時表示，目前確診有3條線，清潔人員、計程車司機及保全公司，但之間連結仍有待釐清，會擴大採檢所有桃機第一線人員，總數約8000、9000人。 而陳時中受訪時指出，昨晚新增的計程車司機陽性個案很可能是舊案，但尚待再次採檢確認。

▲第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

為防堵疫情，指揮中心昨日也宣布第三劑追加劑間隔縮短為至少12週。已接種兩劑疫苗且間隔滿12週以上之滿18歲民眾，應儘速接種追加劑，以提升免疫保護力，追加劑接種廠牌建議如下：

一、以mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗。

二、以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

指揮中心指出，目前國內疫苗庫存充足，將請地方政府衛生局儘速擴充接種量能，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。