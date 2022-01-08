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桃機確診「接觸者採檢最新」一次看！陳時中曝1好現象：跟以前都不同

▲▼指揮中心公布1/8確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

有關桃園機場群聚案，中央流行疫情指揮中心公布將採檢第一線風險人員約9000多人。有關於幾個確診個案匡列的採檢對象，防疫計程車部分一採577人，出現1例陽姓；二採576人也1名陽性。另外，清潔外包人員採檢共888位，7位陽性，目前仍有362位待採。總的來說，指揮中心指揮官陳時中也認為，有個好現象但跟以往狀況不太相同的是，這次確診個案幾乎是沒有親密家人。

有關桃園機場群聚案，陳時中在今疫情記者會指出，機場看起來有幾條在進行，為了掌握風險，對於第一線人員會在這兩日造冊採檢9000人。至於第二線的部分，因為不會接觸人，所以第一線採檢結果完若全是陰性，便不考慮採檢第二線，假設有任何陽性則會往下採。

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另外，不同職別出現的確診個案也各自匡列採檢對象。防疫計程車一採577人，一例陽姓為案17240；二採576名則有一名陽姓案17415。另外機場保全整體的擴大採檢裡面，最新確診的案17414，基因定序會再向大家報告。

▲▼案17230相關確診個案接觸者匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲▼案17230相關確診個案接觸者匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

清潔外包人員一採總共是888位，裡面居家隔離119位，而888位中有7為陽性，現在剩下761位繼續採檢。400採檢完畢，正在檢驗中，待採則有362位。

陳時中表示，相關這些案例中，有個好現象，但跟以往狀況也相對不同，過去有個案確診時，主要都親密家人會染疫，但這次確診個案裡幾乎是沒有。只有歌友會中，有一對是姊妹同住的，可是整體歌友會採檢結果，除了案17415今確診，有家庭接觸者有5位，陰性4位，1位採檢中，而其他個案家庭接觸者目前全都陰性，社區接觸者也大部分是陰性，只有17240他有一位在採檢中。

至於案17371機場保全，從這邊相關的衍生出來的採檢目前1位陽性個案為案17414，相關家庭接觸者也陰性，社區的到還沒有檢驗完畢，有結果會再報告。保全的職場接觸者共37位，有36位陰性，1例檢驗中，剩下擴大採檢對象387例，陰性378人，陽姓1例就是案17414；另採檢中有8位，原本皆為休假，召回今早採檢。

▲▼案17231相關匡列及採檢情形。。（圖／指揮中心提供）

▲▼案17230相關確診個案採檢情形。（圖／指揮中心提供）

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