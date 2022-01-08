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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「40萬暴增至760餘萬人」搶打第3劑　蘇貞昌：必要時1922重新上線

▲▼0108蘇貞昌視察桃園機場。（圖／攝影中心攝）

▲蘇貞昌視察桃園機場。（圖／攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌院長8日上午8點30分針對近日桃園機場群聚感染事件，召開擴大防疫會議。由於近期宣布縮短接種第3劑疫苗的間隔，讓可施打人數從40萬人增加至760餘萬人，造成有搶打的狀況出現，蘇貞昌在會中表示，請行政院李孟諺秘書長召集相關部會討論並更新1922中央預約系統的設計，於必要時可重新上線。

指揮中心表示，目前疫情尚在可控範圍內，擴大篩檢8500人後，相關確診個案目前均有脈絡可循，近日也將針對可能的潛在接觸者進行擴大篩檢措施，而目前醫療量能充足，尚可因應疫情。

由於本次群聚事件與機場及防疫車隊的防疫措施落實狀況有高度關聯性，近日已有退休醫護人員組成「護理台灣隊」，未來將進入機場觀察相關工作人員對於防疫措施的落實情形及操作細節，針對退休醫護願意站出來組隊幫忙，蘇貞昌也特別感謝並請指揮中心給予支援。

此外，指揮中心昨天已宣布擴大第三劑疫苗的施打對象範圍，疫苗接種地圖有塞車狀況，但現已恢復正常，蘇貞昌也指示指揮中心持續呼籲民眾儘速接種疫苗，以增加全體國人的保護力。

蘇貞昌在會中感謝指揮中心和桃園市政府這幾天的辛勞，才能及早針對桃園機場群聚感染事件採取緊急應變措施並妥適加以控制，而有關潛在接觸者的擴大匡列。同時，也內政部警政署及地方政府密切合作，對接觸者進行匡列，並儘速針對相關人員進行篩檢。

蘇貞昌表示，有關指揮中心昨日宣布擴大第三劑疫苗施打對象的措施，讓可施打人數已從40萬人增加至760餘萬人，雖多數地方政府向指揮中心表達各地衛生局之量能足以因應，但為使日後施打作業能夠順利進行，請行政院李孟諺秘書長召集相關部會討論並更新1922中央預約系統的設計，於必要時可重新上線。

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