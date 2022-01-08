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社會 社會焦點 保障人權

三寶無極限！高雄嬤騎車違規載「超長木棍」…下秒停路中央抬槓

記者許宥孺／高雄報導

一名網友在網路上分享2張照片，照片中的阿嬤騎乘機車違規，腳踏板上載運數根超長木頭，下秒還直接停在路中央與人交談，網友見了直呼：「三寶無極限」、「可以把機車騎出古羅馬戰車的氣勢，這阿嬤也是不簡單 」。

▲▼高雄嬤騎車載超長木棍。（圖／翻攝自爆料公社APP）

▲高雄嬤騎車載超長木棍，木棍至少有一個車道長。（圖／翻攝自爆料公社APP）

「阿嬤我想過馬路！」一名網友在《爆料公社》發文表示：「阿嬤我在你後面等著過馬路，你這樣載木頭就算了，下一秒在路口聊天，是要我怎麼過……」。只見照片中，一名未戴安全帽的女子騎乘機車，腳踏板上載著數根超長木棍，長度至少有一個車道長，就這樣大剌剌地騎上街；不僅如此，她還停在「路中央」與人交談，行徑相當危險。

▲▼高雄嬤騎車載超長木棍。（圖／翻攝自爆料公社APP）

▲高雄嬤騎車載超長木棍，還直接停路中央與他人抬槓。（圖／翻攝自爆料公社APP）

網友看了照片後表示，「怎麼感覺阿嬤有一種少林武功蓋天下的概念！丈二長棍橫掃千軍！好強！」「東西載這樣是要害死誰」、「阿嬤贏了⋯⋯這違規太扯」、「可以把機車騎出古羅馬戰車的氣勢，這阿媽也是不簡單 」、「94狂」、「高手在民間」、「阿嬤在測量路寬啦…」、「三寶無極限……」。

警方表示，依道路交通安全規則第88條規定，機車附載物品，寬度不得超過把手外緣10公分，否則可依道路交通管理處罰條例29條1項，處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；另未戴安全帽部分，依道路交通管理處罰條例第31條第6項，處駕駛人新台幣500元罰鍰。

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