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社會 社會焦點 保障人權

長髮超胸女騎車沒帶罩！認喝2瓶啤酒…被上銬嬌喊：沒這麼嚴重

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名王姓女子凌晨騎車沒戴口罩，遭巡邏員警攔下勸告，意外發現王女渾身散發酒味，王女坦承剛剛在KTV歡唱約喝了2罐啤酒，一吹酒測值超標，但她還嬌稱：「沒這麼嚴重好不好」，遭員警怒罵：「就是這麼嚴重」，訊後依法送辦。

▲王女配合酒測。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲王女因騎車沒戴口罩遭警方攔下，員警發現她散發酒氣。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在7日凌晨1點45分，新興分局中山派出所員警巡邏時，行經自立二路發現有一名身材豐滿、穿著短裙的長髮女子騎車未戴口罩，員警上前將他攔下，勸告她配合防疫，但交談過程中，發現王女臉部潮紅，身上還散發酒氣，經詢問，王女坦承剛剛和朋友在KTV歡唱，「喝了一點點」。

▲王女配合酒測。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方將王女上銬，她嬌稱：「沒這麼嚴重好不好」。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警請王女配合酒測，王女也相當配合，表示因為喝完酒，叫不到計程車，才會自己騎車，半個小時約喝了2瓶鋁罐啤酒。經實施酒測，酒測值超標，員警告訴王女，「這要送法院喔」，並對王女上銬，王女驚訝問：「真的嗎？」，並試圖打電話向友人求救。

員警請她配合，先掛掉手機，王女強調「一定配合」，還說：「沒有這麼嚴重，好不好」，遭員警回嗆：「就是這麼嚴重」，訊後依公共危險罪現行犯送辦。

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