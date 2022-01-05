父女3人最新傷勢曝！不敢讓他們知道媽媽走了　阿嬤淚謝外界捐助

▲高雄酒駕車禍，里長偕同家屬召開記者會募款，林阿嬤哭的泣不成聲。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市38歲黃姓男子26日晚間酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓媽媽不治，林姓姊妹和爸爸受重傷，目前仍在高雄長庚救治。林家目前陷入經濟困頓，兩老為醫藥費奔走，今(5日)由里長偕同家屬召開記者會，林男的妹婿也公開3人傷勢，但透露至今仍不敢讓父女3人知道妻子、媽媽已離世，只希望他們能專心養病。

▲林阿嬤崩潰痛哭，女婿在旁安慰。（圖／記者吳世龍攝）

林家家屬今日在市議員劉德霖、高雄里長聯誼總會主席劉啟芳、當地里長陳世寶陪同下，對外發起募款活動，劉啟芳里長於記者會前，拿出民眾捐款現金近8萬元，親手交給林阿嬤，但是林阿嬤早已哭的泣不成聲，只說：「謝謝、謝謝你。」

劉啟芳表示，8萬元愛心捐款雖不多，但卻是拋磚引玉的動作，讓社會大眾知道這起事故，造成一個家庭破碎，需要多大的社會支援，未來愛心捐款部分，已不再代為轉交，民眾若有愛心捐款，家屬也已公布社會局指定帳戶和林爸爸的個人帳戶，避免不當聯想。

▲▼高雄酒駕車禍，父女3人最新近況。(上圖左為林父，上圖右為林妹，下圖為林姊)。（圖／記者吳世龍攝）

傷者林爸爸的妹婿也出示父女3人最新狀況，並指出姊姊的意識較清楚，但林爸爸和妹妹的意識時好時壞，目前姊妹已轉一般病房，爸爸還在加護病房觀察中。由於妹妹當時傷到腦部，目前還在觀察中，林爸爸則傷到多部位，包含腦、胸、頸椎、雙腳等，傷勢都蠻嚴重，後續要手術或治療

▲林男的妹婿出面說明父女傷勢。（圖／記者吳世龍攝）

姊姊的部分，因為牙齒都被撞斷，牙齦、牙床後續都有做手術重建，透過社會局訊息，也知道英倫牙醫集團有意願贊助全口重建，特別感謝他們，因為這是一筆不小的費用，另外，姊姊的雙腳也有骨折。而至今，家屬一直不敢告訴讓父女3人知道妻子、媽媽已離世，只希望他們現階段先專心養病。

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