瘋搶第3劑！北市2.8萬名額　4小時累積5.7萬人完成預約

▲第3劑「打氣」夯，北市預約平台開放4小時，已有5.7萬人完成預約登記。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

因應國際疫情不斷延燒，境外移入個案創新高，中央疫情指揮中心宣布縮短第3劑接種間隔到3個月，掀起民眾的搶打潮。北市府特別延長自有預約平台的服務時間， 8日上午9點開放後，一度因流量超過負荷而當機；根據統計，截至下午1點，已累積有5萬7 210人完成預約。

北市衛生局表示，因應中央「COVID-19公費疫苗預約平台」自110年12月22日第18期結束後不再提供服務，衛生局隨即規劃並於111年1月3日重啟「新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」。中央於7日宣布追加劑縮短接種時程為12週（84天），北市衛生局緊急動員於8日加開北市的疫苗接種預約系統服務，提供第1、2及追加劑之mRNA疫苗（BNT、莫德納）預約，預約時間自上午9時至下午5時，截至下午1時計有5萬7210人完成預約。

衛生局指出，北市預約系統開始服務前30分鐘內，預約流量已超過6萬人次，民眾預約踴躍，造成多家提供追加劑合約院所額滿情形，為提供民眾預約需求，截至下午1點追加劑原員額近2萬8千多名額，依預約狀況，增加至5萬4000多名額服務，系統加量期間系統偶有短暫執行速度緩慢的問題，請民眾耐心等候。

衛生局表示，會持續監測系統執行狀況，下午1時計5萬7 ,210人完成預約取號，包括1、2劑6,593人，追加劑5萬617人。系統加量期間系統偶有短暫執行速度緩慢的問題，已持續監測系統執行狀況。

衛生局表示，北市預約系統周期性每星期一、二會開放預約，提供隔週接種服務，1月10、11日將開放1月17至21日接種名額，疫苗廠牌為診所為BNT、醫院為莫德納，請符合第一、二劑民眾及110年10月25日前已完成第二劑接種可預約追加劑者，可踴躍預約。

衛生局也再次呼籲，公費對象第1至3類者，具有較高感染風險，應儘速完成追加劑疫苗接種，以確保自身及工作場域的安全。追加劑廠牌可視基礎劑疫苗選擇，如基礎劑接種莫德納、BNT或高端疫苗，追加劑建議接種莫德納（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗；基礎劑接種AZ疫苗者，追加劑可選擇接種莫德納（半劑量）、BNT及高端疫苗。另接種基礎劑接種後發生不良反應者，追加劑可選擇接種其他製程之COVID-19疫苗，另合約醫院仍會加開高端、AZ及BNT特別門診。