高雄國中師罵學生「賤、畢業肚子帶顆球」　教育局說話了

▲人本教育金會前往路竹高中抗議，要「暴力老師離開校園」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市路竹高中國中部陳姓教師遭投訴，會向學生施暴，經常性罵學生是「草包」、「賤」等羞辱字句，還取笑女同學「說不定你國三畢業典禮的時候，肚子就帶著一顆球」，校方調查後謹記1支申誡，教育局予以備查。人本教育基金會6日上午前往該校抗議，告知學生有權利拒絕暴力老師。對此，教育局表示，獲申訴後即已立即要求校方組成調查小組，並依法進行查處。

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教育局指出，2021年10月中旬接獲民眾匿名反映，某完全中學國中部教師疑涉不當管教情事後，即請校方依法進行查處，經學校向相關人員調查瞭解後，該名教師確有輔導管教行為失當之情事，依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」核予教師申誡1次之處分。教育局並同時責成校方應持續觀察教師後續之教學及班級經營情況，以避免再次發生類似事件，危害學生權益。

▲人本教育基金會前往路竹高中抗議，告知學生有權利拒絕暴力老師。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局表示，本案經懲處後，人本基金會於2021年12月再次反映該名教師尚有涉及其他案件，因與前次(2021年10月)接獲反映內容不同，故教育局立即請校方應就新事證依法重啟調查，並同步派員到校給予行政協助，以確保調查程序。

教育局強調，針對人本指陳的相關新事證，學校已進入調查程序，並同時已決議將自下一學期起調整該師導師職務及任教班級，教育局亦持續督導追蹤學校依法落實查處作為，以維護學生權益。

人本教育基金會全國校安中心主任張萍指出，去年底才剛開學一個多月，路竹高中國中部一年級陳姓導師就遭投訴，打頭、捏耳朵，甚至經常辱罵學生，「草包」、「社會敗類」、「白癡」、「智障」、「賤」、「父母都沒在教」、「比狗還不如」、「混蛋傢伙」等等，學校調查屬實後僅記申誡一支，而高雄市教育局竟然予以備查。

▲人本教育基金會接獲投訴，路竹高中陳姓導師長期言語羞辱學生還會施暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

基金會擴大調查後，發現陳姓教師不僅於此，也常處罰學生做拱橋、青蛙跳，還假借訓練體能之名要求學生每週一定要跑15圈操場，當週沒有完成的圈數要累計；防疫期間，近百位受罰學生擠在同間教室罰站。

另外也涉及精神暴力，辱罵學生「你各位真的都是草包啊」、「「遇到你們真是我倒了八輩子的楣」，也涉及言語性騷擾「說不定你三年之後就會搞大別人家肚子，不要破壞原住民血統好不好？」有男學生看起來精神不好，陳姓教師還會諷刺：「昨晚是不是看A片？」還取笑女學生：「說不定你國三畢業典禮的時候，肚子就帶著一顆球。」

人本指出，陳姓教師還長期霸凌學生：「你這樣有資格領甚麼補助」、「我就不幫你申請了啊，你家可憐就可憐啊，笑死人」、「每天來這裡騙錢」、「帶賽這個社會」、「丟你們新住民的臉」，還要求學生中午抬餐桶來回須在五分鐘內完成，恐嚇學生：「只要時間內沒到，你就會被我修理。」

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