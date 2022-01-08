竹市醫院、長照機構禁探病　竹縣明起實施陪病限1人PCR陰性

▲疫情再度升溫，各縣市政府均出面鼓勵民眾施打、追加疫苗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

因應疫情變化，新竹市府今宣布升防疫警戒，即日起至21日醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人，另外，若醫院設有美食街須加強防疫，落實實聯制、使用隔板等。縣府則於明（9）日起禁止轄內所有醫院、護理、長照機構探病，而陪病者限一人並有PCR陰性證明。

市府表示，因應北桃疫情調整，竹市同步加強防疫，不分室內室外，拍照、唱歌以及無法保持社交距離的場合，請民眾務必戴口罩；即日起至21日醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人。另外，醫院若附設美食街也須落實實聯制、使用隔板等。

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新竹縣府也宣布，至明（9）日起轄內所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病，陪病者限一人並有PCR陰性證明，加護病房則需訂定探病時間，如有特殊狀況需當面探視者，則需安排於非照顧區之獨立且通風之區域。

如具感染風險或有發燒及呼吸道症狀之工作人員暫勿上班，並包含外包人員必須檢測完PCR陰性方可進入醫院服務，另外護理人員、照服員及看護禁止跨機構支援，工作人員需自主健康監測及回報活動史、旅遊史、群聚史、職業史及同住家人是否為高風險管理對象，提醒鄉親們防疫視同作戰，未來疫情難料，期盼縣民務必遵守防疫規定，以避免發生醫療機構內群聚感染事件，維護自身住民及其家人健康安全的機會。

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