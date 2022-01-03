快訊／Omicron傳染力高！侯友宜籲防疫旅館業者「全面接種第三劑」

▲新北市長侯友宜 。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

台北市檢疫旅館日前有3例Omicron確診個案，指揮官陳時中今（3日）判定其中2案列為本土個案。為了加強防疫旅館管控，新北市長侯友宜下午協同全市38間防疫旅館召開「新北市防疫旅館感染管制精進會議」，他指出，防疫旅館務必持續落實「紅、黃、綠區」的場域風險控管及環境清消，同時從業人員更應全面接種第三劑疫苗，提升防護力。

侯友宜表示，春節檢疫專案實施已經兩周，新北市全面備戰，常態每月針對防疫旅館進行感染管制措施査核，因應防疫旅館發生群聚事件，立即邀請感染管制及空調專家協助檢視並提供精進建議，同時結合民政、衛生、觀旅、警察等局處啟動聯合稽查，於12/31前完成加強査核作業。

侯友宜指出，近日境外移入個案持續增加，同時也有防疫旅館再度出現群聚感染，因此邀集全市38家防疫旅館召開會議，邀請專家學者針對旅館內的各項防疫感染控制措施精進作為進行討論。

侯友宜強調，現在起到2月中旬是最重要的關鍵，絕不能鬆懈要嚴格落實各項檢疫及防疫措施，以阻絕病毒擴散，面對變異病毒株Omicron快速傳播特性，尤其旅館從業人員為高風險接觸對象，因此應全面追加第三劑疫苗接種。



會議中，感染控制專家顏慕庸醫師針對防疫旅館的「分流動線規劃」，及第一線工作人員養成反射性動作的「三明治酒精洗手法」及「期終環境清消除污機制」等重點進行分享，以杜絕環境污染傳播的風險。

觀旅局表示，新北防疫旅館特別設置「前進櫃檯」，旅客搭乘防疫計程車抵達後，得先到「前進櫃檯」確認身份，並請入住的檢疫客脫去舊有防護配件，進行全身以及行李消毒，檢疫客經過的區域，也會立即全面消毒。

同時，防疫旅館空間劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立分明、分艙分流，紅區為客房走廊及垃圾集中區，從業人員進入紅區時，必須穿著完妥防護裝備，離開時須全身消毒及脫除防護裝備；黃區為前進櫃檯等從業人員經常活動範圍，一旦有旅客經過，立即現場消毒；綠區為櫃檯及辦公室，一切與檢疫客有直接間接接觸人員，不得進入綠區，以確保環境無污染。