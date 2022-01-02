酒駕也要續攤！跨年前1小時…新北男闖紅燈遭逮　蹲警局陪倒數

記者郭世賢／新北報導

元旦年假期間，新北市政府金山警分局在跨年夜當晚及今（2日）上午，連續逮到2名酒駕男子。其中1名許姓男子於跨年夜當晚11時許，騎機車續攤未戴安全帽還違規闖紅燈酒駕被逮，最後只能乖乖待在警局陪警員倒數跨年。警偵訊後，依涉犯《公共危險罪》將2人移送基隆地檢署偵辦。

▲跨年前1小時！金山男續攤闖紅燈酒駕遭逮，蹲新北警局陪警員倒數。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

2021年12月31日跨年夜，32歲的許姓男子騎機車行經金山區三界壇路、中山路口時，未戴安全帽還違規闖紅燈，被警方當場攔下，許男剛開始抵賴沒喝酒，警方對他實施酒測，酒測值高達0.47毫克，他才改口稱自己和親友在市區喝酒，餐敘完打算繼續去友人家續攤倒數，想說距離滿近的，貪圖方便自行騎車，沒想到被警察活逮，只能在派出所跨年了。

無獨有偶，金山警方於今（2日）上午11時許金山交通分隊也於獅頭山遊客中心入口處，查獲1名心存僥倖的郭姓男子，酒後騎乘機車，酒測值達0.32毫克，亦依公共危險罪移送偵辦。

▲金山警方讓民眾當場體驗飲酒後，酒測值超標情形，若開車上路則將依違反公共危險罪移送。

金山警分局長林詮峰指出，警政署為了展現酒駕零容忍的決心，針對2021年12月31日到2022年1月2日展開為期三日的防制酒後駕車交通大執法，以保護跨年活動及出門旅遊遊客的行車安全；分局特別針對北海岸易發生酒駕違規路段、時段加強攔檢。

此外，特別針對餐廳等飲酒場所熱區實施防治酒駕宣導，並當場請民眾試用「宣導用呼氣酒精測試器」，讓民眾僅喝了2小口高粱後進行吹氣檢測，酒精測試器立即顯示為0.22毫克，若開車上路則將依違反公共危險罪移送。藉此呼籲民眾，酒後千萬不要開車，以免觸法。

金山警分局3日內除分別在2021年12月31日至2022年1月2日查獲酒後駕車2件外、並通報違規噪音車13件、取締告發無照駕駛7件、測照超速25件，有效維持轄區交安。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼金山警分局針對2021年12月31日到2022年1月2日展開為期三日的防制酒後駕車交通大執法。

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