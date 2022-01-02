過年送禮最佳選擇　新北「貢寮鮑」特色伴手禮

▲ 東北角得天獨厚海域環境，孕育在地美味「貢寮鮑」。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

俗話說過年送禮學問多，準備一款極富特色豐盛心意的禮盒，絕對是朋友相聚、親友拜訪的重要伴手禮。新北市貢寮鮑養殖達人們，近日推出由東北角瑰寶貢寮鮑製作的各式特色禮盒，以安心在地的優質貢寮鮑，成為最有質感的美味與風格之選，2022過年禮盒送什麼好呢？推薦您選購東北角極品海味「貢寮鮑」伴手禮。

貢寮鮑是指新北市貢寮地區養殖九孔及鮑魚，產自東北角海岸的貢寮鮑，採半開方式海水養殖，由東北角純淨海水及新鮮龍鬚菜孕育而成，肉質鮮嫩甜美、有彈性，加上飼養過程零化學藥物使用及新北市政府的上市前抽驗把關，新北市貢寮鮑絕對是民眾能夠安心享用的在地極品海鮮。

▲貢寮鮑養殖達人張繼修以貢寮在地食材製成藻・一碗麵九孔干貝XO醬禮盒。

貢寮鮑養殖達人蔡家源表示，每年過年前貢寮沿海地區家家戶戶都會開始依循各家秘方製作在地特色年菜－滷九孔和滷鮑魚，採用當地最新鮮貢寮鮑，依其肉質、味道等特性滷製而成，是一道讓品嚐過的人留連忘返的美味料理。

如今有更多貢寮鮑養殖業者研發出滷九孔、滷鮑魚、九孔醬、九孔XO醬、薑軍九孔鮮Q卷罐頭、九孔鮑干貝XO醬、或椒麻九孔等各式貢寮鮑即食產品，並於年節前夕陸續推出了滿額免運等優惠方案，讓大家可以輕鬆享用貢寮鮑這一東北角瑰寶。

新北市漁業處表示，為了便利民眾品嚐貢寮鮑這一美味海鮮，除了鮮凍宅配外，貢寮鮑養殖業者更在農曆年前陸續推出了高貴不貴，好吃又好看的各式貢寮鮑年節禮盒，這絕對是2022年最夯的伴手禮。詳細資訊可搜尋「2021新北貢寮鮑」官網。

▲貢寮區漁會精選九孔製作的九孔鮑即食包禮盒。

▲貢寮鮑養殖達人大鼻哥蔡家源自產自銷的美味滷鮑魚。

▲貢寮漁民陳志弘自產自銷的美味滷九孔。



【更多新聞】

快訊／郵輪「探索夢號」今返回基隆港 157旅客PCR篩檢結果出爐

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰 林右昌期許子弟兵讓基隆更好

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬 同性婚姻配偶也受惠

稀有「小天鵝」現蹤金山 珍貴覓食鏡頭《ETtoday》獨家曝光