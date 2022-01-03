驚悚畫面曝！貨車司機開車門擊落機車　騎士妻頸椎斷裂腦出血不治

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區爆發一起小貨車停放在大同路3段往台北方向路邊，結果駕駛未查看後方來車就打開車門，導致行經的路過騎士來不及反應撞上，釀成1死1重傷的車禍事故意外！警方接到醫院通知後把小貨車駕駛高男依過失致死罪嫌移送，高男遭檢方起訴、汐止警方3日公布後方行車紀錄器畫面，貨車駕駛打開車門釀禍的驚悚瞬間隨之曝光。

▲汐止區一貨車司機未查看後方打開車門、擊落機車騎士夫妻檔，造成1死1重傷慘劇。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

這起重大意外車禍發生在2021年9月11日上午，汐止區大同路三段347號前一輛由高男（62歲）駕駛小貨車本停放在路邊，高姓駕駛當時因突然打開貨車車門，導致左後方的王姓騎士（81歲）及後座妻子陳女（72歲）直接被貨車車門擊落，當場人車翻覆。

▲汐止區一貨車司機未查看後方打開車門、擊落機車騎士夫妻檔，造成1死1重傷慘劇。（圖／記者張君豪翻攝）

王姓機車駕駛右手中指開放性骨折，合併指動脈指靜脈斷裂、無名指撕裂傷，陳姓妻子則因頭部外傷顱骨骨折、腦出血、頸椎骨折等傷害送醫急救，10月8日下午陳女仍因傷重不治。雖然雙方酒測值均為0，但高姓駕駛觸犯過失致死罪嫌遭警方移送。

肇事的貨車司機坦承因停車開啟駕駛座車門，才導致機車遭擊落肇事，新北市政府車輛行車鑑定事故意見書認定，小貨車停車開車門時未注意車道中行駛車輛導致事故發生，《道路交通安全規則》第112條第5項第3款規定：汽車臨時停車或臨車，開啟或關閉車門時，應注意行人、其他車輛，並讓其先行；王姓司機開車導致後方騎士夫妻檔傷重送醫並造成陳女死亡，檢察官認定與貨車司機未查看就開車門有因果關係，依職權將高姓貨車司機起訴。

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