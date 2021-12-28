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台大清華也掛零！大學碩博班招生46科系沒人讀　公立18所上榜

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲110學年度台大博班有2系所招生掛零。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

110學年度大專全校新生註冊率今（28日）公布，有7校註冊率低於6成，較去年12校少5間。碩博士班部分有46系招生掛零，公立計18間，包括台灣大學、成功大學、陽明交通和中央等全入列。

根據教育部資料顯示，博士班該年度有32系招生全掛蛋，如台大語言學研究所、綠色永續材料與精密元件博士學位學程，成大奈米積體電路工程博士學位學程，中興大學化學工程學系，陽明交通跨領域神經科學博士學位學程（台灣聯合大學系統），中央則有經濟學系、工業管理研究所等5系。

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▲▼註冊率掛零系所。（圖／ETtoday製圖）

公立博士班此次有13間，還包括海洋大學海洋環境資訊系等3系、中正大學哲學、心理等4系，台北大學經濟學系、高雄大學應用數學系、東華大學海洋生物研究所等3系、暨南國際大學國際文教管理人才博士學位學程、雲林科技大學環境與安全衛生工程系博士班等3系，和金門大學跨境產業策略與發展博士學位學程。

▲▼註冊率掛零系所。（圖／ETtoday製圖）

公立碩士班有6間，加私立共14系沒人註冊，清華大學全球營運管理碩士雙聯學位學程、台灣師範大學體育與運動科學系體育行政教師碩士在職專班、高雄師範大學教育學系學校行政領導碩士班，和暨大、台北護理健康大學等校。

▲▼110學年新生註冊率。（圖／ETtoday製表）

▲110學年新生註冊率7校低於6成。（圖／ETtoday製表）

台大受訪說明，綠色學程和語言學今年都有人報考，前者因學校跟企業合作，會一起進行篩選，有些學生考量後認為還是選擇純學術，後者有語言方面條件，也必須先找好老師訂出方向，條件不符下從缺。不過，台大強調，後續會再看註冊率進行篩選方式、名額分配等調整。

另外，註冊率不到6成的名單為，明道學校財團法人明道大學（43.77％）、台灣首府學校財團法人台灣首府大學（38.18％）、遠東科技大學（50.14％）、中華學校財團法人中華科技大學（57.18％）、華夏學校財團法人華夏科技大學（49.41％），和東方學校財團法人東方設計大學（19.06％）、聖約翰科技大學（40.46％）。

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