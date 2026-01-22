女網紅拍片控公車遭性騷擾　男不堪「200萬網暴」身亡她被警逮捕

▲女網紅指控公車上遭性騷擾。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度35歲女網紅希姆吉塔(Shimjitha Musthafa)指控一名42歲男子在公車上對她性騷擾，影片曝光後爆紅獲得200多萬點閱，然而近來卻傳出男子不堪網路霸凌在家身亡消息，導致希姆吉塔被警方拘捕。

女公車性騷指控 涉案男數日後身亡

事件16日發生在一輛前往喀拉拉邦帕伊耶恩努爾鎮(Payyannur)的公車上，希姆吉塔拍攝一段影片指控，和她搭乘同公車的42歲男子迪帕克(Deepak U)多次對她不當觸摸。

影片曝光後迅速爆紅，引發公眾強烈關注，然而幾天後卻傳出迪帕克在家身亡的消息。警方表示，死者的父母18日早上去房間想要叫醒迪帕克時，房內卻沒有任何反應，破門後發現已經身亡。

男子不堪網暴 父母反控女網紅捏造事實

死者父母後來決定對希姆吉塔提告，因為他們認為希姆吉塔對兒子的指控完全是捏造的，只是為了在網路上出名，兒子一直遭到嚴重網暴才會做出傻事，「我的孩子無法承認這樣的指責，他沒有做錯任何事」。

警方19日以教唆自殺罪立案調查，對希姆吉塔發出通緝令，21日上午將她拘留，目前正在調查影片真實性。事件引發大批憤怒民眾聚集在警局前抗議，喀拉拉邦人權委員會也介入，要求警方在一周內提交報告。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995