這7校快「溺水」！大專校院註冊率出爐　東方設計大學慘不到2成

▲東方設計大學註冊率僅19.06％。（圖／記者陳建宇攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（28日）公布110學年度大專全校新生註冊率，公立大學5校達100%，其餘皆有9成以上，公立技專僅有2間，台東專科學校更是來到及格邊緣60.79％。值得注意的是，私立部分，有7校註冊率低於6成，較去年12校少了5間。

註冊率不到6成的包括，明道學校財團法人明道大學（43.77％）、台灣首府學校財團法人台灣首府大學（38.18％）、遠東科技大學（50.14％）、中華學校財團法人中華科技大學（57.18％）、華夏學校財團法人華夏科技大學（49.41％），和東方學校財團法人東方設計大學（19.06％）、聖約翰科技大學（40.46％）。

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▲110學年新生註冊率。（圖／ETtoday製表）

再看109學年度註冊率，有12校未達6成，包括明道大學（52.15％）、首府大（44.57％）、基督教台灣浸會神學院、建國科大（55.57％）、聖約翰科大（40.05％）、遠東科大（52.65％）、環球科大（59.67％）、東方設計大學（47.84％）、台北海洋科大（59.46％）、大同技術學院（44.94％）、台灣觀光學院、慈惠醫護管理專科學校（58.35％）。

其中，首府大前年註冊率52.1％、聖約翰43.65％，加上今年，已是連3年註冊率未達6成。連2年未達6成有明道大學、東方設計大學和遠東科技大學。

▲聖約翰科技大學連3年註冊率未達6成。（圖／翻攝Google Maps）

▲台灣首府大學連3年註冊率未達6成。（圖／取自台灣首府大學臉書）