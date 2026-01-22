格陵蘭協議有什麼？　川普親揭涉及「採礦權與金穹計畫」

▲川普在達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會並發表演說。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，已與北約針對格陵蘭問題達成協議架構。他稍後受訪時又透露，其核心內容包括美國及歐洲盟友的當地礦產開採權，同時將合作推動「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫。

協議包括採礦權與金穹 細節拒透露



川普在達沃斯世界經濟論壇上接受CNBC專訪時說，他已與北約達成「協議構想」，但因內容複雜而拒絕透露更多細節。

川普僅透露，「他們會參與金穹，也會參與礦產開採權，我們也一樣。」被問及協議期限時，他則回應「永久有效」。

▲川普強勢要求取得格陵蘭。圖為格陵蘭議會。（圖／路透）



與北約達成協議 加徵關稅喊卡

當天稍早，川普在論壇演說中排除武力取得格陵蘭的可能性，並呼籲立即就該島地位展開談判。隨後，他宣布與北約秘書長呂特（Mark Rutte）達成協議架構，並承諾不會在2月1日對丹麥等歐洲國家加徵關稅。

格陵蘭稀土含量世界第8

格陵蘭擁有豐富礦藏資源，根據美國戰略暨國際研究中心（CSIS）數據，稀土蘊藏量位居全球第8。而川普政府已將建立稀土供應鏈列為工業政策的核心目標，希望藉此降低對中國的依賴。

稀土是製造磁鐵的關鍵材料，廣泛應用於武器系統、電動車、電子產品等重要產業。

由於格陵蘭是北約成員國丹麥自治領土，川普強勢爭取格陵蘭的舉動，讓外界擔憂導致北約出現裂痕。不過此次框架協議的達成，似乎暫時緩解了跨大西洋盟友間的緊張關係。