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台大重點科研學院揭牌　管中閔籲蔡英文讓大學完整自治

▲▼台大校長管中閔。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大重點科技研究學院今天揭幕，管中閔呼籲蔡英文讓大學有完整自治。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國際半導體領域競爭激烈，因應產業界人才需求，台大在110學年度設立「重點科技研究學院」，今（24日）舉行揭牌儀式，台大校長管中閔指出，該學院連結高教與高科技產業，追求創新與突破，隨後指對大學設下限制會減損大學活力，期望創新條例可進一步鬆綁，適用整個台大與其他大學，更在總統蔡英文在場下，呼籲給予大學完整自治，相信台大將可以充分發揮潛能，在世界上領袖群倫，讓世界看見台灣。

▼台大重點科技研究學院今天揭幕，管中閔呼籲蔡英文讓大學有完整自治。（圖／記者許敏溶攝）

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▲▼台大重點科技研究學院今天揭牌，台大校長管中閔對蔡英文呼籲讓大學完整自治。（圖／記者許敏溶攝）

台大配合國家政策，依據「產學合作及人才培育創新條例」，在110學年度設立「重點科技研究學院」，目前已獲得台積電、力積電、聯發科技及鈺創科技等企業的資金與人員資源挹注，並擁有台大的電資學院、工學院、理學院的堅強師資支持，今天早上舉行學院揭牌儀式，包括蔡英文總統、教部長潘文忠、力積電董事長黃崇仁等人都到場。

▼總統蔡英文參加台大重點科技研究學院揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼總統蔡英文。（圖／記者許敏溶攝）

管中閔在致詞時指出，台大重點科技研究學院是連結高等教育和高科技產業的新型態學院，二者「除都姓高之外」，也都追求創新與突破，也都面對國際競爭的壓力，但也有在地需求，同時都需要大量人才，也持續培養人才，而不論是高等教育或高科技產業，有人才才能建立創新優勢，並且維持國際領先地位，新學院目標是培育重點科技人才，並開展具前瞻性與突破性研究。

管中閔接著感謝教育部與政府在法令上的鬆綁，「特別強調創新條例對大學的意義」，創新條例賦予學院在人事、經費及產學合作上更多自治權力，這些法規鬆綁具有「教育創新沙盒」的意義，讓大學向更大程度的大學自治邁出第一步。

但隨後管中閔似乎意有所指，提及過去經驗顯示，對大學設下種種限制會減損大學活力，妨礙大學創新，更侷限人才發展。創新條例的訂定讓新學院減少束縛，充分發揮，期望隨著新學院在自治上實踐，創新條例可以進一步鬆綁，並適用於整個台大以及設立類似學院其他大學，更強調台大是台灣在世界上的門牌，相信在完整大學自治下，台大一定可以充分發揮潛能，在世界上領袖群倫，讓世界都看見台灣。

台大重點科技研究學院目前已設立「積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、奈米工程與科學」三個半導體相關領域的碩士學位學程與博士學位學程，預計明年度開始招生，第一屆三個碩士學位學程甄試招生，有近280位考生報名，已錄取75位碩士生與 6 名博士生（含3名國際博士生），將於明年 9 月入學，而三個博士學位學程的一般招生，將在明年（2022）的3、4月間報名。
 

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