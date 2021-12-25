台大校長遴選卡關？　能否啟動端看今天遴選辦法修正狀況

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔在10月23日校務會議上無預警宣布不續任震撼各界，台大依規定將進行新校長遴選作業，但台大主秘王根樹今（25日）天表示，由於教育部已修正校長遴選辦法相關條文，台大也必須因應進行配套修正，雖然依規定是最慢明年二月下旬成立校長遴選委員會，但仍等今天會議通過校長遴選辦法修正後才能啟動下一任校長遴選程序，不然還得再召開下一次臨時校務會議直到校內達成共識為止。

▲台大今天舉行校長遴選辦法修正討論。（圖／記者許敏溶攝）

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管中閔在上次校務會議無預警宣布不續任台大校長，儘管當時管中閔說法為「世代交替是主因」，但後來在立法院教委會面對國民黨籍立委萬美玲詢問，間接坦承當初因為卡管案延後一年上任，才導致不續任，也因應管中閔不續任，台大今天舉行臨時校務會議，處理台大「校長遴選委員會組織及運作要點」修正案。

不過，因為該辦法涉及校長遴選，管中閔以自己是現任校長，不應該在參加下一任校長遴選事宜，隨後宣布退席，由副校長羅清華主持。

▲台大校長管中閔宣布不續任，今天舉行遴選辦法修正討論。（圖／記者許敏溶攝）

根據台大校長遴選委員會組織及運作要點，要在校長任期屆滿10個月前成立校長遴選委員會，但王根樹也指出，校方要啟動下一任校長遴選程序，在啟動前，必須先確認現在遴選辦法，因為教育部已修正校長遴選辦法相關條文，台大校長遴選辦法也必須因應母法修正，做一些配套修正工作，今天主要是把修正條文在臨時校務會議中討論，必須等條文經過臨時校務會議通過且確認遴選辦法之後，才能啟動下一任校長的遴選程序。

▼台大主秘王根樹。（圖／記者許敏溶攝）

王根樹進一步說明，依照目前台大校長遴選辦法，最慢在明年2月下旬成立校長遴選委員會，最慢在明年10月前就要選出新校長。