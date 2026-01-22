　
政治

谷立言：台灣願保衛家園民眾比例　比2022年前烏克蘭還要高

▲▼AIT處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）

▲AIT處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

國防安全研究院22日舉行「強化國防投資與國家整體發展」講座，並邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言發表演說。谷立言在演說中提到，台灣民眾日益踴躍參與韌性演練，展現了保衛家園和生計的決心，當美國訪客問他：「台灣的抗敵意志（will to fight）如何？」時，他表示，會自然拿出民調指出，願意保衛家園的台灣民眾比例，比2022年2月之前受訪的烏克蘭人還要高。

谷立言在演說中提及台灣近年的國防改革成果。谷立言表示，他從一年半前到台北以來，對台灣國防改革的範圍和速度印象深刻，台灣軍方新的消耗戰略（erosion strategy）善用了島嶼的自然地理環境，並運用能夠瓦解更大規模部隊的不對稱戰力。跨越洶湧的水域（意指台海），對一個多山且人口稠密的島嶼進行兩棲入侵，可以說是能想像到的最困難軍事行動之一。

谷立言提到，台灣建立適當的兵力結構並進行實戰化訓練，台灣成功將義務役期從4個月恢復至12個月，並改革了後備部隊，顯著充實了具備戰備能力的人員庫，「一支訓練有素且裝備精良的待命後備部隊，對任何潛在的侵略者都是重要的嚇阻力量」。

谷立言表示，台灣戰備的另一個關鍵變革是建立「任務式指揮」（mission command）的概念，他說，任務式指揮是民主社會相對於威權社會所享有的不對稱優勢。信任戰場上熟練的下級指揮官，在沒有上級詳細指示的情況下執行指派任務，不僅提供了應對關鍵指管節點（C2 nodes）遭攻擊時的韌性，也提供了作戰彈性。

谷立言指出，台灣軍方也展現了運用台灣城鎮環境的能力，在今年夏天的漢光演習中，將部隊部署於平民社區和台北捷運系統內。在該演習之外，全島民政機關與地方政府參與城市韌性演練，顯示嚇阻日益成為全社會的共同努力，台灣公眾對這些演習的支持，凸顯了他們對台灣軍方維護和平角色的日益重視。

谷立言提到，民眾日益踴躍參與韌性演練，展現了保衛家園和生計的決心，當美國訪客總是問他：「台灣的抗敵意志（will to fight）如何？」他說，他自然會指出民調顯示，表示願意保衛家園的台灣民眾比例，比2022年2月之前受訪的烏克蘭人還要高，「同樣重要的是，我強調抗敵意志與備戰決心息息相關」。

谷立言表示，過去兩年來，民間在這方面的表現與軍事領域一樣令人印象深刻，台灣社會長期以來享有深厚的志願服務和公民行動傳統，他說，在他觀察的許多韌性演練中，看到教堂、宮廟、地方協會和非政府組織大舉出動，協助中央和地方當局準備應對人為或自然危機，去年秋天數以萬計的志工自發動員（鏟子英雄），協助受洪水影響的花蓮社區，正是這種精神的現實展現。

谷立言說，台灣人民總是能迎難而上、互相扶持。在促進嚇阻和預防衝突方面也持續在做，來自台灣領導層和民眾的強力支持，反過來也對台灣軍隊的信心產生了顯著影響，「我抵達台灣以來，我有機會訪問前線作戰單位，與陸、海、空軍及陸戰隊官兵交談。他們的士氣和對任務的承諾令人鼓舞」。

谷立言表示，台灣招募與留營率達到近年新高，這一點不足為奇，台灣軍人現在需要的是完成任務的工具。這就是為什麼總統賴清德承諾在2030年前將台灣國防開支增加到GDP的5%，包括透過1.25兆新台幣的特別預算，是如此至關重要，「是的，台灣正著手增加支出。但最重要的是，支出的方式變得更聰明」。

更多新聞

谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

更多
