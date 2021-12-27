全台首例！北部某科大傳僅存1學院　教育部將令改名「技術學院」

▲教育部表示，後續若有此事，該校必須改為「技術學院」。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

北部某橫跨影藝與觀光領域的科技大學，傳言因招生不利，將合併僅存院系為1學院，教育部將令其更名回「技術學院」。今（27）校方否認傳聞，並強調儘管只存4系，但新生報到率佳、招生沒有問題。

該校發言人強調，3學院沒有要合併為1學院，且去年學生報到率達90%以上，招生沒問題，不知道傳聞從何而來。不過，有消息提到，該校部分科系全停招，發言人同樣說「沒有」，僅說明，學校早在105年改制，以「影藝」領域為主，現有4科系，並說明，名額皆正常，都經過教育部核定，間接證實其他科系早就不再招生。

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教育部說明，如後續該校改設為1學院，教育部將提技專校院設立變更及停辦審議會審議，將該校改名為技術學院。

高教工會組織部主任林柏儀認為，不論學院或科大要繼續經營，都要有相當人數，若只剩3班在招生，營運其實很困難，改不改更只是表象，要注意的是，學校是否藉此方式「規避退場校產歸公」 ，因觀察到有些現象，學校發展上遇到困難，但又不想要停辦後校產被歸公，只留比較好招的1、2兩科系，甚至把師生趕走，沒有要真的辦學，並呼籲，政府不應該核准，同時要特別關注，師生權益是否受損。