蔡英文提議寒暑假不要太長　呼籲各校「全年無休培育人才」

▲蔡英文呼籲教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

台大今天為「重點科技研究學院」揭牌，總統蔡英文出席典禮，致詞呼籲加速人才培育，教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假，同時也要盡量以英語授課，吸收全世界最好的學生。

台灣大學依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，今年成立重點科技研究學院，目前設立積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、奈米工程與科學等3個與半導體領域相關的碩士學位學程，並已錄取75名新生。

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蔡總統今天在揭牌典禮致詞提到，人才培育的腳步不能停下，未來各校可以考慮不要有那麼長的寒、暑假，全年無休地快速培育人才，招生不一定要一年一次，也可以半年一次；也不只鎖定台灣學生，同時要能吸引世界最好的學生。要做到這樣，課程應以英語為主，「對理工科來講，應該不是那麼難。」

蔡總統今天在典禮上，花了20、30分鐘仔細聆聽產業界代表述說半導體發展趨勢和對人才培育的期許。她致詞時幽默地說，半導體產業不只懂得製造晶片，還很會演講，其中一件事做得很成功，就是「教育了現在的總統」，因此才有創新條例的推動。她並提到除了半導體，台灣的金融產業也要走向世界，也會循類似模式籌組創新學院。

▲台大重點科技研究學院揭牌，台大校長管中閔對蔡英文呼籲讓大學完整自治。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長管中閔表示，創新條例賦予學院在人事、經費、以及產學合作上更多的自治權力，這些法規鬆綁具有「教育創新沙盒」的意義，讓大學向更大程度的大學自治邁出了第一步。

管中閔表示，過去經驗已經顯示，對大學設下種種限制，會減損大學的活力、妨礙創新，更侷限了人才的發展。創新條例的訂定就是為了減少束縛，讓大學充分發揮，期望未來還可以進一步鬆綁。他並說台大是「台灣在世界上的門牌」，相信在完整的大學自治下，一定可以在各個領域領袖群倫，讓世界都看見台灣。

教育部長潘文忠表示，面對世界快速競爭，人才培育也一定要創新突破，以最快速度培育符合產業發展需求的前瞻性人才。在蔡總統的指示下，跨部會以最快速度推動，創新條例去年11月送出行政院，今年5月立法院三讀通過，近來在台大、成功大學、陽明交通大學等校陸續啟動，「這是台灣非常重要的一步。」

國家發展委員會主委龔明鑫表示，台灣要成為全世界半導體高階人才的訓練中心，在創新條例的推動下，政府展現非常棒的效率。他也幽默地說，過去國發會投資半導體產業，每年的股息拿出一些，回饋給人才培訓，也算是「善的循環」。

台大重點科技研究學院的合作企業、力積電董事長黃崇仁表示，台灣已成為半導體的「矽谷」，現在要做的是「維持領先」，人才培育是一個關鍵。他期許未來透過政府、民間的合作，台灣學校可以自己培養相關人才，不一定都要把人派到美國。

鈺創科技董事長盧超群提到，近來積極到高中女校宣傳，希望有朝一日電資相關領域的男女比可達1比1。他並形容台大是「性價比」最好的學校，甚至勝過美國史丹佛大學，以相對較少的經費培養出眾多優異的校友，遍佈世界各個產業。