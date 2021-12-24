記者郭世賢／新北報導

基隆市長林右昌於24日就職滿七週年，市長率領市府團隊於「正濱漁會」大樓與市民朋友一同見證七年努力不懈的成果，感謝任內市議會的指教鼓勵以及市府同仁的付出，並帶給民眾全新的展望與期待，帶著所有基隆人一起繼續前進，翻轉創新，此次就職週年活動以「光耀奇基・隆景再現」為主題，也是先行為明年4月的城市博覽會打頭陣。

▲林右昌市政打拚7週年公布成績單，亮麗成果提交市民共享基隆蛻變。（圖／記者郭世賢攝，下同）

林右昌首先提到，這次7週年活動的場地「正濱漁會」大樓，是舊時代最重要的漁業行政中心，更是北台灣漁產業現代化的起點，歷經時代的更迭逐漸沒落。市府透過修復再利用漁會大樓，結合周邊彩色屋、八尺門、和平島考古遺址、和平島地質公園等景點，打造正濱漁港至和平島整體觀光廊帶，再現繁榮場景。

林右昌指出，正濱漁港的百年興衰，就像基隆這座城市的縮影。百年前，基隆是北台灣的首席商港，1980年代更躍居世界排名第7的貨櫃港，隨著全球化的激烈競爭，基隆市港漸漸失去競爭力。自2013年12月林右昌上任以來，率領市政團隊一起努力打拚，透過規劃執行「市港再生標竿計畫」，將基隆打造成「首都圈國家海洋門戶」及「東亞國際郵輪營運中心」，推動市容環境改善與大規模的城市改造運動，讓基隆重新亮起來，成功將人潮引入基隆，與國際再次接軌。

▲基隆市長林右昌於24日就職滿七週年，市長率領市府團隊於「正濱漁會」大樓見證七年努力不懈的成果。

林右昌表示，針對各界都十分關注的「基隆山海城串聯再造計畫工程」，日前已透過網路票選命名為「基隆塔」，林右昌指出整體工程進度已達85％，預計於明年第一季完工，是基隆市再生、翻轉的指標工程，將能串接市中心區的整體環境，為基隆創造無限的觀光效益。即將完工的國門廣場工程，也將為基隆國際郵輪母港帶來嶄新的國門新面貌，敬請大家拭目以待。

林右昌還說，這七年來市府除了致力提升各項硬體建設，也挹注大量資源強化教育能量、推動各項社會福利、積極重建人文歷史風貌、深耕本市觀光品牌、提升交通品質、營造優質居住環境、打造安心居住城市以及創造友善的創投環境，透過均衡發展各項軟硬體建設，將基隆打造成更宜居的城市。

▲基隆市長林右昌城介紹市新LOGO。

另外，基隆市政府7年來的努力屢獲國家級、國際級的獎項肯定，施政成果於今年再傳捷報，包括「基隆山海城串聯再造計畫工程」等共榮獲4項國家卓越建設獎，而近日基隆市長施政滿意度調查超過8成民眾表示滿意，更體現了林市長努力的成果與回報。

林右昌呼籲，即將到來的基隆跨年晚會是全台灣最受矚目的跨年活動之一，全獨立樂團的卡司陣容十分吸睛，場地在基隆港西三倉庫旁停車場，熱情邀約大家來基隆一起迎接2022。最後他說，明年4月基隆將舉辦城市博覽會，也恰逢執政七年來的建設豐收年，邀請各方一同來見證基隆的翻轉蛻變。

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