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社會 社會焦點 保障人權

專賣夜店學生族！天道盟成員隱身新北　鐵工廠掩護製毒咖啡包

記者鄧木卿／台中報導

具有天道盟背景的35歲郭姓毒品通緝犯，與38歲胞兄在新北市樹林區工業區租設工廠，1樓以鐵工廠作掩護，實則在2、3樓隱密大規模製造、分裝新興毒品咖啡包、一粒眠、毒梅片牟利，保三總隊第一大隊歷經數月追查，破獲毒品成品、半成品共196.74公斤及製毒機器12部，兄弟倆日前已被新北地檢署依違反毒品危害防制條例起訴。

▲▼保三總隊第一大隊在新北樹林工廠，查獲郭姓兄弟檔製作毒咖啡包，數量近200公斤。（圖／保三總隊提供）

▲▼保三總隊第一大隊在新北樹林工廠，查獲郭姓兄弟檔製作毒咖啡包，數量近200公斤。（圖／保三總隊提供）

▲▼保三總隊第一大隊在新北樹林工廠，查獲郭姓兄弟檔製作毒咖啡包，數量近200公斤。（圖／保三總隊提供）

郭嫌遭毒品通緝，行蹤極為隱密，為求短時間牟取暴利，利用從天道盟成員習得製毒技術，重金購進10多部攪拌、烘乾、打錠、包裝等設備，並向私梟購入MMA、硝甲西泮等多種混合原料分裝。該工廠位處工業區死巷，1樓外觀以鐵工廠型態作掩護，實則在2、3樓隱密製毒及分裝，令人難以判斷，且出入都以人頭名車代步，刻意製造有正當工作收入假像。

▲▼保三總隊第一大隊在新北樹林工廠，查獲郭姓兄弟檔製作毒咖啡包，數量近200公斤。（圖／保三總隊提供）

保三總隊第一大隊歷經數月分析追查，在今年4月前往查緝，當場起出二級毒品MMA（咖啡包）、三級毒品（喵喵）、一粒眠（毒梅片）成品6196公克； MMA、卡西酮、硝甲西泮、芬納西泮、耐妥眠多種毒品粉末半成品5895公克、毒品混合原料184.69公斤，共計196.74公斤等，全案已在12月15日被新北地檢署起訴。

▲▼保三總隊第一大隊在新北樹林工廠，查獲郭姓兄弟檔製作毒咖啡包，數量近200公斤。（圖／保三總隊提供）

警方表示，一粒眠、毒梅片及毒品咖啡包多為時下青少年學子和夜店、特種行業所濫用，本案所扣毒品混合原料、成品、半成品高達196公斤，可製成數量龐大的各式新興毒品，若全數流入市將嚴重戕害國人健康，其中有「超級搖頭丸」之稱的MMA成分（甲氧基甲基安非他命），毒性係安非他命4倍，因藥效作用較和緩，常導致民眾過量施用，致死率相當高，所幸及時破獲，阻斷黑道金脈及毒品流通。

▲▼保三總隊第一大隊在新北樹林工廠，查獲郭姓兄弟檔製作毒咖啡包，數量近200公斤。（圖／保三總隊提供）

▲▼保三總隊第一大隊在新北樹林工廠，查獲郭姓兄弟檔製作毒咖啡包，數量近200公斤。（圖／保三總隊提供）

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