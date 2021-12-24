▲積極推動地方有線廣播電視發展，基隆市府獲NCC考核「優等」肯定。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國家通訊傳播委員會辦理「有線廣播電視事業發展基金運用執行情形」考核，日前公布成績，基隆市政府積極運用中央撥付的預算，以優異的執行成果，成為全台唯二榮獲「優等」佳績的縣市。通傳會於24日在「110年度有線廣播電視發展研討會」公開表揚並頒發獎狀，觀銷處長曾姿雯代表市府親自前往受獎，並感謝中央對市府團隊的肯定。

為促進台灣有線廣播電視產業發展，NCC依有線廣播電視法規定，設置有線廣播電視事業發展基金，每年撥付縣市政府，從事有線廣播電視有關之地方文化及公共建設。基隆市政府在預算執行比率高達106.82%，且對於中央各項考核及政策均積極配合辦理，整體表現獲NCC考核「優等」殊榮。

▲基隆市政府獲NCC考核「優等」肯定，觀銷處長曾姿雯代表市府親自前往受獎，並感謝中央對市府團隊的肯定。

觀銷處長曾姿雯表示，除了有線廣播電視硬體設備的維護及建設外，市府也運用該基金積極推動相關地方文化發展，包含籌辦美麗基隆影片及攝影比賽、舉辦媒體識讀公民課程、推廣公用頻道近用權等等，讓地方媒體與市民的互動是雙向的，鼓勵民眾從訊息的接收者變成傳播者，透過地方公用頻道抒發公共意見，展現創意想法與關懷社會，也藉此從民眾的視角看見基隆之美，並將其作為城市行銷的一環。

基隆市政府表示，此次獲得優等佳績，代表基隆市推動地方有線廣播電視發展成果有目共睹，未來也將持續善用有線廣播電視事業發展基金，扮演好地方政府監督角色，並提升在地有線廣播電視相關建設與服務之品質。

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