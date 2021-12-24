▲基隆漁會正濱大樓修復完工，夜間點燈璀璨亮相超亮麗療癒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（24日）於漁會正濱大樓舉辦「光耀奇基・隆景再現」市長就職七週年活動。基隆市文化局表示，漁會正濱大樓於12月20日剛驗收完成，配合市長就職七週年活動亮相，深具重大意義，象徵台灣過去漁業榮景的漁會正濱大樓，也將為基隆正濱地區寫下新的文化篇章。

文化局長陳靜萍指出，日治時期直至1980年代，台灣漁業呈現大幅成長，許多漁業新技術、新漁法引進及試用，幾乎都以基隆為發展中心。過去稱之為「水產館」的漁會正濱大樓於1934年竣工，漁會正濱大樓內部設有食堂、住宿空間、理髮廳、浴場、珊瑚交易市場及銀行信用部等設施，頂樓還設有氣象觀測所，曾經盛極一時。

▲過去稱之為「水產館」的漁會正濱大樓於1934年竣工。

陳靜萍表示，當時基隆漁業如同台灣漁業的王冠，而正濱大樓就是王冠上的鑽石。直至國民政府來台後，此處由海軍接收，後由基隆區漁會向軍方承購建物所有權，並將漁會辦公室遷入；1987年基隆區漁會搬遷至八斗子；2003年被列入基隆市歷史建築，但一直任其頹圮。2014年在林市長上任後的極力爭取下，由基隆區漁會贈給市府，隨即展開相關文史調研及保護。

陳靜萍說，2019年文化局向文化部爭取到「大基隆歷史場景再現整合計畫」，漁會正濱大樓修復再利用工程開工，歷經將近兩年的整修，能在就職七週年的今天，秉持著林市長從一而終的使命，看到漁會正濱大樓嶄新再起，不僅代表遵守當時被交付的承諾，也沒有辜負大家的期待。

▲修復過程以修舊如舊的原則進行修補，新使用的溝紋磚也進行多次燒製。



文化局表示，修復再利用工程中細節繁複，像是外牆皆為早期常用的溝紋磚，修復過程以修舊如舊的原則進行修補，新使用的溝紋磚也進行多次燒製，找出與原有最相近的顏色；由專業木作匠師進行修復與新作的原木製平衡錘木窗總計高達427樘，特色為上下拉窗平衡錘的形式，可任意調整固定之位置。

文化局說，漁會正濱大樓建物內部空間及動線緊湊且明顯，未來在利用空間上易於規劃，可經營空間量大。 與在地產業之文史背景連結性高，可供觀賞教育用途。鄰近正濱漁港（色彩屋）及和平島等著名景點，交通方便，串聯成為觀光廊帶。

▲▼由專業木作匠師進行修復與新作的原木製平衡錘木窗總計高達427樘。

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