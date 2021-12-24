饒河夜市「店家緊急關閉清消」！指揮中心：可能是境外案例足跡

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今無新增本土個案，境外移入達到20例。雖無本土案例，但今（24）傳出台北饒河夜市及松山市場「封市消毒」，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前了解是一位隔離期滿要出國的個案，但判定是境外案例，詳細情況確認會再向大家報告。

有媒體在疫情記者會上詢問，台北饒河夜市及松山市場大規模清消，陳時中在疫情記者會上表示，目前了解是一位隔離期滿要出國的個案，但判定是境外案例，只是有些足跡在，詳細情況確認會再向大家報告。

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指揮中心後續也補充說明，今(24)日公布境外移入個案（案16981），經疫調該案足跡曾前往饒河夜市，故臺北市衛生局針對饒河夜市執行環境清消並暫停營業一天。

國內本土疫情雖穩定，但指揮中心也多次疾呼，國外疫情仍嚴峻，防疫工作不可輕忽。指揮中心公布境外移入定序中，持續以Omicron及Delta變異株為主，當中23名個案感染Omicron佔比最多，另有14例Delta；國內目前累積27例Omicron，來自8國。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，這27例都屬於突破性感染，當中有14人有症狀，比較特別是有1人有嗅味覺異常，Ct值18、病毒量較高。