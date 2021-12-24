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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟10年前撞傷老翁！顏寬恒匿名送代步車　白家人說話了

▲▼顏寬恒出席大肚國小校慶時並未明講何時拆除。（圖／顏寬恒競辦提供）

▲顏寬恒表示，他送代步車給白老先生，本意是不具名的善舉。（圖／顏寬恒競辦提供）

記者柯沛辰／綜合報導

台中第二選區立委補選候選人顏寬恒22日表示，他左思右想後，決定送一台電動車給10年前遭陳柏維車禍撞傷的白老先生，而對方近期也欣然接受了。不料隔天白家人受訪時卻回應「沒收下電動車」，也不知道是顏寬恒送的，已由里長轉送給另一位行動不便的太太。

顏寬恒在臉書寫道，家住高雄的白老先生本來很愛騎車到處走走，但10年前被撞傷後，一直沒有真正恢復過來。幾個月前，他獲悉白老先生的事，左思右想之後，決定匿名送一輛代步車，但當時在任立委仍是陳柏惟，白老先生頗多顧慮，遲遲沒有收下，直到陳卸任後，他們持續透過第三方拜訪，白老先生才終於在近期接受這份好意。

▲▼顏寬恒臉書貼文指日前南下高雄，送了小紅代步車給十年前被陳柏惟撞傷的老人家。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲顏寬恒臉書貼出代步車，稱白老先生已經收下。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

不過，「四叉貓」劉宇也在臉書引述媒體報導，「白老太太接受訪問時表示根本沒收下車車，已經請里長把車子帶走想送誰都可以」。

四叉貓批評，顏寬恒在臉書炫耀自己做善事，23日受訪時又在媒體面前強調是「匿名送」，好像為善不欲人知，但這樣一來，全台灣都知道顏寬恆送了代步車給白老先生，更何況對方最後根本沒收下，「還沒確定對方有沒有收下車子，就先發文炫耀？」、「下一步寬恒葛格該怎麼做」、「白家會被抹成1450嗎？」

對此，白老太太受訪時表示，他們沒有收下這輛車，而是請里長轉送給另一位因車禍行動不便的太太使用，「無名氏寄的，我說我不需要，我可以拒收，我給他謝謝，給顏寬恒謝謝！」

▼四叉貓。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

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