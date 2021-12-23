7政論節目、175集圍毆顏寬恒　國民黨：林秉樞側翼粉專都出動

▲國民黨召開「NCC繼續裝睡 中二正義只能遲來？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

針對過去1、2個月以來，7個政論節目，以175集節目瘋狂攻擊顏寬恒，國民黨呼籲NCC公平處理，更揭露林秉樞操盤的側翼粉專「母湯害台灣」，也曾將林靜儀與媽祖照片合成，寫下「林就是林，默即是靜，娘為母儀」的藏頭文，請問NCC有拿出一樣的標準嗎？

國民黨今（23日）召開「NCC繼續裝睡 中二正義只能遲來？」記者會，出席者包括文傳會副主委王鴻薇、鄭照新、林家興，現場喊出「一人一封信，NCC起床！」等口號，呼籲NCC公平地處理特定媒體對候選人鋪天蓋地的攻擊。

王鴻薇表示，上週她曾到NCC檢舉政論節目不自律，「台灣最前線」、「辣新聞」、「台灣向前行」等7個政論節目，以175集節目瘋狂圍毆、霸凌顏寬恒，1月9日選舉在即，NCC自己在睡覺，竟也讓這些檢舉案也躺在NCC裡睡覺。

王鴻薇進一步表示，美麗島電子報董事長吳子嘉近日聲稱，NCC將黑手伸進媒體，甚至要求新聞台「不讓他上節目」，NCC一手介入媒體，另一手卻對偏頗報導視而不見？她也呼籲民眾「繼續檢舉政論節目亂象」。

鄭照新指出，在中二選區的選舉中，出現「林靜儀對戰顏寬恒 地方盛傳媽祖安排對戰顏家」一類的新聞，交通部前部長林佳龍也曾說「感應到了到媽祖指示，要林靜儀出來選」；林秉樞操盤的側翼粉專「母湯害台灣」，也曾將林靜儀與媽祖照片合成，寫下「林就是林，默即是靜，娘為母儀」的藏頭文。請問NCC有拿出一樣的標準與效率嗎？如果不能公平處理，那麼「請NCC還中天錢！」

鄭照新進一步指出，從林秉樞、到林佳龍，都積極地在替林靜儀擦脂抹粉，而NCC主委面對立委質詢的回答，卻充分凸顯雙重標準，根本是在裝睡！NCC主委陳耀祥受質詢表示，「陳柏惟遭到罷免以來，就是媒體焦點，新聞就像海浪一波波，就連近期某位藝人的花邊新聞也是佔據媒體版面」，然而，選舉是公共事務、具有公共利益，「拿王力宏類比顏寬恒根本不倫不類！」

林家興則介紹「向NCC檢舉廣電內容違法」的程序，鼓勵民眾若看到任何不公平、偏頗的報導，都可以發揮正義感直接檢舉、用行動捍衛第四權。

最後，林家興也三問身為前立委與立委候選人的林靜儀：第一，「請問林靜儀委員，如何看待這些政論節目亂象？還是因為對自己有利就沒關係？」；第二，「如果今天政論節目不是「議顏堂」，變成「質儀台」，林靜儀如何回應？」；第三，「怎麼看待政治力、特定派系高度介入媒體經營的問題？黨政軍是否該退出媒體？」