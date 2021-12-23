顏寬恒送代步車被打臉　林俊憲：代表林靜儀沒什麼可攻擊

▲顏寬恒送小紅代步車給10年前被陳柏惟撞傷的白老先生。（圖／翻攝顏寬恒臉書）



記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委補選候選人顏寬恒在臉書發文表示，他贈送10年前被前立委陳柏惟撞傷的高雄白老先生一台「代步車」，並稱對方這幾天接受了。不過，白老先生的太太表示，沒用也沒收。對此，民進黨立委林俊憲表示，顏寬恒把焦點轉移到陳柏惟身上，也代表民進黨候選人林靜儀真的沒什麼可攻擊的。

「強迫中獎還被拒收，只要我不尷尬，尷尬的就是別人！」林俊憲表示，最在地的顏寬恒這次終於離開在地，大老遠跑到高雄「送幸福」，尷尬是被拒收，看來事前根本沒有先問過對方的意願就自作主張想消費人家，連作秀都做不好，選舉選成這樣實在是讓人搖頭。

林俊憲指出，明明補選已剩下2個多禮拜，顏寬恒似乎還搞不清楚對手是誰，對陳柏惟充滿執念，不與林靜儀就地方的政策正面交鋒，反而像是困在時空裂縫裡，罷免已結束、連公投都已結束，「趕快醒過來，你的對手已經不是3Q，而是你自己過去的所作所為」。

林俊憲認為，顏寬恒選擇把焦點轉移到陳柏惟身上，也代表林靜儀真的沒什麼可攻擊的地方，但顏寬恒迫切需要新開戰場躲避對自己家族爭議的檢視，才會出此下策，不論這次「強迫中獎」成不成功，至少外界目光暫時不在顏家黑歷史上，這才是想達成的目的。

林俊憲還說，可惜在政治上，逃避既可恥也沒用，顏家的爭議還在一件一件爆出來，這種轉移焦點的作法頂多維持一兩天，比起大老遠跑到高雄作秀，不如回家自己算算還有多少未爆彈，長痛不如短痛，乾脆一次承認對選情還比較有幫助。