在地「消波塊樂團」量身打造　顏寬恒唱競選歌曲《海線故鄉》

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選候選人顏寬恒23日下午在競選總部發表競選歌曲《海線故鄉》，整首歌由在地樂團「消波塊樂團」為顏寬恒量身打造，並由顏寬恒擔任主唱，繼與國民黨主席朱立倫合唱《聽海》後，顏寬恒又一公開歌喉代表作。

▲顏寬恒獻唱競選歌曲《海線故鄉》。（圖／記者白珈陽攝）

顏寬恒表示，消波塊樂團是由在地青年組成，2015成團至今已經6年，所有的歌曲都是以本土出發，來傳遞在地的理念給聽眾朋友，許多音樂祭活動都可以看到他們精彩的演出。《海線故鄉》，主打海線在地、讓所有鄉親找回屬於台中海線屯區的人情味。

顏寬恒說，這次因緣際會邀請到消波塊樂團來跨到合作，因為過去消波塊一直跟自己連結在一起，也是很多網路鄉民討論的話題，所以過去就很多網友建議可以邀請消波塊樂團來一起演出，日前剛好在活動場合遇到樂團團長KT，得知團長也住在沙鹿，因此顏寬恒也向KT表達合作邀約，沒想到對方也很大方的答應。

▲顏寬恒與在地樂團「消波塊樂團」團員合影。（圖／記者白珈陽攝）

樂團也相當專業的快速完成詞曲創作和編曲並錄完DEMO，顏寬恒也非常喜歡歌曲的內容，同時自己也擔任演唱者，希望藉由這首歌曲，喚起大家對於故鄉的熱情和在地人的情感；同時消波塊樂團也將本首歌曲上傳YT頻道，讓所有熱愛音樂的朋友都可以點閱收聽。

歌名：海線故鄉

歌詞：

聞到海風的味 那是我的家鄉

親切的笑容 溫暖打招呼

漸漸城市進步那同時

人情味也淡淡薄去

以前蜻蜓滿天飛

現在見不到那景象

舊厝前面天橋還在那

回家玲瓏轉 不知轉去哪

未來的道路我們鬥陣開

守護這個阮作陣成長的故鄉

我的心在那不曾離開

那是我的故鄉我的家

雖然很多不公及不義

我也勇敢面對不曾驚慌

我的心在那 不曾離開

那是我的故鄉我的家

有空一定要記得回來

因為有我有你才強大