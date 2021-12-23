贈肇逃案被害人代步車被陳柏惟批邪惡　顏寬恒：不能這樣泯滅人性

▲顏寬恒贈送白老先生代步車，引起爭議。（圖／截取自顏寬恒臉書）

記者白珈陽／台中報導

前立委陳柏惟在數月前的罷免案被挖出10年前撞傷80多歲白老先生肇逃事件，雙方事後和解，陳獲緩刑。中二選區國民黨候選人顏寬恒昨晚在臉書表示，當時聽聞此事後，便想送代步車給白老先生，一開始遭到拒絕，但自己沒有放棄，日前對方終於接受。對此，陳柏惟則於同晚在臉書批評，透過聯繫當事人，陳認為顏是想轉移「滿目瘡痍的事實」，指出顏三週前就策動邪惡計畫，在昨晚決定泯滅他的良心。

顏寬恒23日上午至沙鹿區沙鹿市場拜票，他受訪表示，數月前他知道白老先生的事情後，第一時間以第三方匿名的方式跟對方聯絡，但疑由於當初在任立委仍是陳柏惟，白老先生因擔心所以沒有收下，直至陳卸任後，他們持續透過第三方與當地里長接觸，終於在12月才終於接受這部代步車。

顏寬恒說，他們是基於善意才送代步車，反觀陳柏惟在事發後至今仍對白老先生不聞不問，卻在他送了代步車之後打電話給白老先生，令他心生畏懼，顏寬恒斥責，「選舉不應該選到這樣子，我們只是出於善意的關心，他們刻意做這樣的操作，不能這樣泯滅人性！」

▲顏寬恒團隊透過第三方贈送代步車給白老先生。（圖／截取自顏寬恒臉書）

顏寬恒22日晚間在臉書發文，指出人在高雄的白老先生，原來是個很愛到處騎車走走，很愛到處逛逛的老人家。十年前被前立委撞傷之後，一直沒有真正恢復過來，要再繼續像以前那樣自由自在地到處走走已經變得困難，所以鄰居才會說他只能坐在門口曬曬太陽，失去了以前的行動力。

顏寬恒說，早在幾個月之前聽說了對方的故事之後，就在思考有沒有甚麼幫忙他的可能，「左思右想之後，一台代步車也許可以幫上白老先生的忙」；但當車子送到白老先生家門口的時候，他拒絕了。因為當時罷免活動還在進行當中，對方雖然肇逃，但對方畢竟還是選上了立委，白老先生不希望對他不義，所以即使只是一個單純的善意，白老先生也不願意接受。

「選舉會過去，溫情會留下來。」顏寬恒表示，他和朋友沒有放棄，一直持續地拜訪白老先生，他這幾天終於接受了這台可愛的小紅代步車。盼白老先生可以繼續快快樂樂地在高雄的暖陽之下四處逛逛，「政治只是一時，生活才是永遠！」

▲顏寬恒昨晚於臉書發文。（圖／截取自顏寬恒臉書）

陳柏惟則在數小時後也在臉書發文，「第一時間我已與當事人聯繫，在未獲當事人同意之前，我不會主動證實顏寬恒自我宣傳文的真假，避免與選舉無關的人承受不必要的壓力，面臨罷免時我曾說過，政治的討論應該是建立在事實上。」

陳柏維表示，懇請外界不要去追問及打擾當事人一家，壓力不該在他們身上，過去的錯誤他仍對他們深深感到抱歉，這次也不例外。

陳柏維批評，「我可以理解顏先生想轉移他滿目瘡痍的事實，我也曾經以為公眾人物可以就公共政策對話，保有最後的道德良知，但三週前就已策動的邪惡計畫，在今天晚上他決定泯滅他的良心。曾以為慈悲沒有敵人，沒料想敵人沒有慈悲，我很珍惜仍有許多人督促著我追尋良善，我也會繼續這麼要求自己。」

▲陳柏維同晚於臉書回擊顏寬恒 。（圖／截取自臉書）