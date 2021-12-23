揭發3Q肇逃的他不忍了！　轟顏寬恒「根本亂來」：加分不成反扣分

▲顏寬恒臉書貼文指日前南下高雄，送了小紅代步車給十年前被陳柏惟撞傷的老人家。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒昨在臉書表示，自己贈送10年前遭前立委陳柏惟撞傷的白老先生一台代步車，對方也接受了，但白家澄清沒有需求，最後由里長代收。對此，踢爆陳柏惟肇逃的媒體人黃揚明23日批評顏寬恒先費白老先生，根本是來亂的，對自己加分不成反而扣分。

在陳柏惟罷免公投案前，黃揚明揭發陳於2011年9月曾在高雄駕車撞傷機車騎士，但第一時間卻肇事逃逸，引起熱議。經查，該名機車騎士是名白姓男子，傷勢包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血，自此不良於行。

顏寬恒22日在臉書以「力宏體」表示，白老先生被前立委撞傷後，一直沒有真正恢復；幾個月前，他聽說白老先生的故事，左思右想後，贈送一台代步車給白老先生，儘管起初白老先生拒絕了，但自己並沒有放棄，經持續地拜訪後，白老先生這幾天終於接受這台代步車。

然而，白老先生的妻子受訪時澄清，因為沒有需求，已兩次拒收代步車，最後請里長拿去；據悉，目前該代步車變成里內的愛心車，借給另有需求的人使用。

對此，黃揚明23日下午在臉書批評，「左思右想，顏寬恒消費白老先生根本亂來」。他指出，不論什麼為善不欲人知之類的論調，重點在於，這件事情顏寬恒根本不該拿來說嘴，幕僚或小編若認為這樣能為自己加分，那就太愚昧。

「我是第一個揭發陳柏惟肇逃事件的人，但當時這起事件早在政壇流傳，很多人都磨刀霍霍等待拿這議題攻擊陳柏惟，我身為媒體人，不過是在查證完成後，將事實真相寫明，因此陳柏惟先生當天也承認我所寫均為事實。」

黃揚明表示，但，顏寬恒的發文卻容易讓外界認為，揭發陳柏惟肇逃事件是他所主導；他自己在揭發陳柏惟肇逃事件之前，與顏寬恒、刪Q總部均從未有任何私下互動，更非由特定人指使為之，然而已經有一堆民進黨的朋友認為他揭發此事是自甘淪為國民黨打手、甚至中共同路人，「我都自己承擔。」但顏寬恒此時拿此事件消費，實在不智，根本亂來。

黃揚明強調，「如果我是政治幕僚，這樣的事件要等到候選人真的當選之後，才會發文宣布，而不是要拿來當選戰加分，目前看起來，顏寬恒是加分不成反而扣分」。