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創新、環保、傳承貢獻卓越　剪黏大師陳三火獲國家工藝成就獎

▲剪黏藝師陳三火獲頒2021國家工藝成就獎。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲剪黏藝師陳三火（左）獲頒2021國家工藝成就獎（下同）。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣工藝類最高榮譽的文化部「國家工藝成就獎」日前頒獎，剪黏大師陳三火從事剪黏工作迄今已近一甲子，以舊花瓶、酒瓶、陶罐等器物經自然敲破後的碎片為素材，獨具創意且兼容環保概念，作品遍及全台多處傳統廟宇，有「屋頂上的藝術家」美譽，因而獲得這項殊榮。

頒獎典禮於11日舉行，文化部長李永得和政務次長李靜慧、評審代表施鎮洋、台南藝術家協會榮譽理事長李文欽、前台南市文化局長葉佳雄和現任局長葉澤山，以及歷屆國家工藝成就獎得主、工藝家等都出席，由李永得親自頒發獎座及得獎證書給陳三火，感謝他對於台灣工藝的奉獻。

本身是木雕工藝師的施鎮洋表示，陳三火為泉派剪黏名師洪坤福一派第四代傳人，多年來創作不輟、追求突破與創新，善用多元素材與技法，其獨創「以摃代剪」的「敲擊隨緣技法」為傳統剪黏工藝開闢新徑，讓原屬廟宇建築構件的傳統剪黏，轉化為更具藝術性的創作；除在工藝技藝創新上樹立空前里程碑，陳三火也致力培植後進、傳達剪黏工藝之美，因此獲審查委員會一致青睞。

▲剪黏藝師陳三火獲頒2021國家工藝成就獎，肯定其卓著貢獻。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

陳三火致詞時表示，從17歲開始爬上屋頂從事剪黏創作，迄今超過半世紀，在炙陽下或寒風中都未曾放棄，雖然剪黏工藝曾經式微，他仍堅持繼續創作與傳承，讓更多工藝家運用剪黏的技法走出不凡道路，感謝各位評審給予這項榮耀的肯定。

▲剪黏藝師陳三火獲頒2021國家工藝成就獎，肯定其卓著貢獻。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心指出，陳三火歷年來多次獲獎，包含2005年的南瀛桂花獎第3名及南瀛藝術獎工藝類優選、2007年獲選「台灣工藝之家」、2015年獲台南市政府頒發「藝術貢獻終身成就獎」、2016年獲第22屆全球中華藝術薪傳獎、2020年獲文化部認定為國家「重要傳統工藝－剪黏工藝」保存者，堪稱國家重要傳統工藝的首位剪黏「人間國寶」。

李永得表示，國家工藝成就獎得主如同工藝界的「盟主」，陳三火用「我敲、我剪、我黏」的技術成就令人驚豔的藝術品，也讓即將廢棄的素材有了永續的新生命。不僅是「屋頂上的藝術家」也是「環保的藝術家」；尤其他「隨緣不隨我」的概念，讓其藝術超越技法表現、到達哲學境界。
 

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