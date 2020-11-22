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木雕大師陳啓村獲頒「國家工藝成就獎」　黃偉哲：人間國寶發揚傳統工藝

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▲木雕大師陳啓村，榮獲文化部「國家工藝成就獎」肯定，台南市長黃偉哲特地出席恭賀致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲木雕大師陳啓村（右），榮獲文化部「國家工藝成就獎」肯定，台南市長黃偉哲特地出席恭賀致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市傳統工藝保存發揚屢見佳績，木雕大師陳啓村，榮獲文化部「國家工藝成就獎」肯定，22日在台北當代工藝設計分館舉行頒獎典禮，台南市長黃偉哲特地出席恭賀致意，稱讚陳啓村不只是「台南之光」，也是「台灣之光」，讓台南市與有榮焉，非常感謝他對於傳統工藝的保存和貢獻。

▲木雕大師陳啓村，榮獲文化部「國家工藝成就獎」肯定，台南市長黃偉哲特地出席恭賀致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常高興陳啟村老師榮獲國家工藝成就獎，這是非常難能可貴且非常大的殊榮，就像武俠小說華山論劍選出一個武林盟主。台南市從2010年蘇世雄老師獲得國家工藝成就獎之後，睽違10年，陳啟村老師今年榮獲兩個國家獎項肯定，除了替陳啟村老師喝采之外，市府對於台南市許多傳統工藝及現代工藝工作者將有更大的支持與協助，這也是未來努力的目標。

文化部長李永得指出，國家工藝成就獎，是工藝類最高榮譽的獎項，每年只有1位獲獎人，所以特別值得恭賀，也感謝陳啟村藝師多年來在工藝界的努力與奉獻。

頒獎典禮現場，由文化部長李永得轉交總統蔡英文及副總統賴清德的賀電給陳啟村藝師，並頒發得獎證書及獎座，再由市長黃偉哲及文化局長葉澤山致贈祝賀花束。

台南木雕大師陳啓村於今年初即獲文化部登錄公告為重要傳統工藝「傳統木雕」保存者，22日獲頒「國家工藝成就獎」，是繼2010年陶藝大師蘇世雄以來第2位獲此殊榮的台南在地工藝家。因此，黃偉哲市長日前於11月9日親赴藝師家中頒贈「卓越市民」，表彰陳啓村藝師對於台南工藝傳承的貢獻。

▲木雕大師陳啓村，榮獲文化部「國家工藝成就獎」肯定，台南市長黃偉哲特地出席恭賀致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳啓村表示，他所獲得的兩項國家級工藝大獎其實都和台南的文化底蘊息息相關，而台南市對於傳統工藝傳承與保存，在市長與市府團隊的重視之下可說是做得非常好，因此，能夠獲獎不只是他個人的榮幸，也是大家一起努力的成果。

陳啟村進一步表示，將捐贈銅雕作品給工藝中心典藏，更重要的是把獎金捐贈給家扶中心、門諾醫院及其他需要援助的單位，以回饋社會。

「國家工藝成就獎」目的在以國家榮銜表彰對長期堅持以工藝為志業者的尊重與肯定。陳啓村藝師自14歲起投入木雕工藝，進而成為福州派粧佛具代表性藝師，並屢獲肯定，如1999年獲國家傳統工藝獎二等獎、2007年獲文建會「台灣工藝之家」認證、2010年獲全球中華文化藝術薪傳獎、2014年獲台南市登錄傳統工藝「木工藝」保存者、2019年獲台灣木雕薪傳成就獎等多項肯定。除了個人的工藝成就，陳啓村也熱心投入社會公益及服務，今獲「國家工藝成就獎」殊榮，可說是實至名歸。

陳啓村藝師自幼以繪畫為興趣，小學畢業後向福州派「光華佛店」林依水師傅學習傳統雕刻，學成出師後進入當時台南頗具盛名的福州派「人樂軒佛像雕刻店」擔任頭手初胚師傅，工作之餘積極走訪各地寺廟，仔細觀察記錄寺廟的神佛像及建築木工藝的木雕技法與表現意象，日漸深厚創作底蘊。

陳啓村以傳統木雕技法為基礎，吸納現代素描畫作技巧、當代雕塑、木版畫創作與現代美學理論，以精湛刀工表現人物表情、衣紋與姿態，作品融合東西方技法，進而呈顯出傳統與現代交融的特質，是台灣跨足傳統與當代藝術創作中少數兼具且皆具代表性的人物。

陳啓村藝師在創作生涯中亦積極培育後輩，具有豐富授徒傳習經驗，並與各級政府、大學機關合作，將木工藝結合108國教新課綱設計高中職教案，進行教師研習課程，規劃系統性的傳習內容。

此外，陳啓村藝師配合政府開辦多年木雕、人才培育計畫，持續透過演講、座談與實作，廣泛宣揚木雕工藝；近年亦協助台南市文資處、成功大學開班授課，為推廣傳統木雕盡心盡力，大師風範令人感佩。

▲木雕大師陳啓村，榮獲文化部「國家工藝成就獎」肯定，台南市長黃偉哲特地出席恭賀致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

22日國家工藝成就獎頒獎典禮，包括文化部長李永得、立法院副院長蔡其昌、評審委員代表林保堯、工藝中心主任許耿修、文化總會副秘書長喻小敏、台南市文化局長葉澤山、台南市文資處長林喬彬、台南市觀旅局長郭貞慧、奇美博物館館長郭玲玲、總統府國策顧問翁金珠、法務部前部長曾勇夫、國史館台灣文獻館館長張鴻銘、台灣工藝之家理事長謝東哲、三義木雕博物館館長邱毓森、台南市議員沈震東及歷屆獲獎者與陳啟村藝師親友等各界貴賓皆到場祝賀。

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