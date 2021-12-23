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《狗狗天堂》音樂劇提倡尊重生命　黃珊珊現身西門紅樓慶聖誕

▲《狗狗天堂》音樂劇提倡尊重生命 黃珊珊現身西門紅樓慶聖誕。（圖／彩虹愛家生命教育協會提供）

▲「小幸福劇場」演出結束，黃珊珊與大家擺出狗狗招手姿勢開心合影。（圖／小幸福劇場提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

彩虹媽媽領軍的「小幸福劇場」22日來到西門町紅樓廣場演出《狗狗天堂》音樂劇，藉由戲劇向社會傳達美善價值，陪伴大家共度聖誕佳節。台北市副市長黃珊珊亦到場觀賞給予熱情支持鼓勵，隨著劇情中的音樂舞蹈，與台上一起拍手搖擺，沉浸在聖誕溫暖氣氛當中，留下了美好記憶。

紅樓「遇見聖誕」自12月22日起一連三天在西門町紅樓廣場盛大展開，現場不僅有文創時尚市集，還有好玩的闖關遊戲及露天電影院供民眾體驗參與。開幕第一天首發登場的有《狗狗天堂》音樂劇、小提琴演奏、歡唱時光、芭蕾舞蹈等豐富表演，吸引了許多大小朋友來參加。

▲《狗狗天堂》音樂劇提倡尊重生命 黃珊珊現身西門紅樓慶聖誕。（圖／小幸福劇場提供）

▲台北市副市長黃珊珊到場觀戲並給予滿滿肯定與支持。

身為親子聖誕活動開場首個表演團隊，「小幸福劇場」的演員彩虹媽媽們毫不緊張，就算天空飄著小雨也不受干擾賣力演出，只為呈現最完美的畫面給觀眾。而今年受到疫情影響，演員們紛紛表示，為此也有了新的突破，挑戰戴著口罩演出整場戲，雖然困難重重，但感謝彼此共體時艱，努力練習配合，如同劇中信念：「相信，愛能帶來改變」，很開心最終可以順利帶給觀眾美好的觀劇體驗。

彩虹愛家生命教育協會2021年度音樂劇大戲《狗狗天堂》，講述一群浪浪的故事，藉由劇中毛小孩與主人的互動歷程，亦進一步引導觀眾探討「愛」所帶來的改變，只要心中有愛，就能一點點帶來生命的改變。劇中以動物喻子，鼓勵孩子勇敢自我反省、學習改變，亦能更體會父母對自己的愛。

▲《狗狗天堂》音樂劇提倡尊重生命 黃珊珊現身西門紅樓慶聖誕。（圖／小幸福劇場提供）

▲天氣很冷但演員們仍不顧一切奮力演出。

除了在萬華區演出的小幸福劇場劇團，彩虹愛家生命教育協會的全台志工劇團此刻亦正如火如荼在各地公演《狗狗天堂》音樂劇，雖然天氣寒冷，但團隊仍熱情滿滿，在鄉里社區、學校、育幼院、醫院、長照中心、監獄等地穿梭，一天連演好幾場，只為了在歲末之際為社會大眾帶來溫韾與祝福，傳遞愛、接納與勇氣的生命信念。目前全台場次已逾600場，更多相關資訊皆可至《Drama劇團》臉書及YouTube頻道了解。

▲《狗狗天堂》音樂劇提倡尊重生命 黃珊珊現身西門紅樓慶聖誕。（圖／小幸福劇場提供）

▲《狗狗天堂》音樂劇以「流浪動物」作為第一人稱視角，表達狗狗內心的真實想法，間接帶出「珍愛生命、愛護動物、不要棄養」美善價值。（圖／DRAMA劇團提供）

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