韓國瑜稱參選北桃是無稽之談　王浩宇再點一「直轄市」：他要不要而已

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前推出新書《韓先生來敲門》，將在明年1月舉辦新書見面會，此舉被視為將重返政壇、更被點名參選台北或桃園。對此，韓國瑜今（23日）在廣播節目表示，都是無稽之談。對此，前議員王浩宇指出，韓國瑜確實還沒決定，但不只是桃園，還有升格後的新竹他也可能參選，「這不是你要不要的問題，是他要不要。」

對於有許多政論節目討論韓國瑜要參選台北、桃園的說法，韓國瑜回應，「那都是隨便的無稽之談，他們做節目別有居心，完全是想像力，我完全沒要想什麼。」韓表示，「我是很靜的！」在沒有位置時，一心想做事情是，要把自己調回道家的心情，把自己修練好，有機會為老百姓做事，當仁不讓。

對於韓國瑜否認選北桃，王浩宇表示，其實他確實還沒有決定，不過如果民調有起色隨時都有可能參選。且不只是桃園，還有升格後的新竹，必須承認，這兩個直轄市的選票結構確實有利於他的勝選，「這不是你要不要的問題，是他要不要。」

針對外界揣測出書之後將宣布下一步，韓國瑜直言「不會」，但之前選舉時大家那麼熱情，後來離開高雄之後，什麼都不做也很兩難，所以就是希望盡一點微薄之力關心弱勢族群。