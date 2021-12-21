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首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

▲北市針對首批「7+7+7」168小時期滿旅客進行PCR，3人結果陽性。（圖／記者李毓康攝）

▲北市針對首批「7+7+7」168小時期滿旅客進行PCR，3人結果陽性。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市信義路上某防疫旅館21日傳出上午8時許出現一台公車專車，車上有3、4位全套防護人員，引發民眾憂心是在疏散旅客，台北市觀傳局則回應是PCR採檢專車，非疏散公車。不過，衛生局晚間表示，今計採檢638人，其中636人陰性，2人陽性，皆已收治於醫院隔離治療。

採用春節檢疫專案「7+7+7」的旅客21日起陸續期滿168小時，只要醫療單位到防疫旅館PCR採檢陰性，且返家居家檢疫的環境符合規定，就可全程戴口罩，並搭乘地方政府安排的防疫車輛，返家接續後7天檢疫。檢疫期間第10天，須以家用快篩檢測1次，並配合健康關懷回報結果；直到在家居家檢疫期滿前（Day 13-14）進行PCR檢測1次。待檢疫期滿後，自主健康管理期間第6至7天（Day 20-21）以家用快篩檢測1次，並以雙向簡訊回復篩檢結果。

台北市配合國內春節檢疫專案，進行居家檢疫期間及檢疫期滿前採檢，安排行動篩檢巴士至防疫旅館／檢疫所進行PCR採檢，減少檢疫者移動。不料，21日外傳信義路某防疫旅館上午8時許疑在疏散旅客，引起民眾憂心；所幸觀傳局回應，經本局與旅館聯繫，確認為PCR採檢專車，沒有專車載走隔離者的情況，請民眾勿驚慌。

同日晚間，衛生局又表示，12月20日第一批選擇C方案（即指「7+7+7」）的檢疫者進行離開防疫旅館前採檢，北市計採檢638人，其中636人陰性，2人陽性，皆已收治於醫院隔離治療。

另外，衛生局也說，行動篩檢巴士訂有採檢、清消作業標準流程，居家檢疫者上車完成採檢後，相關人員將使用酒精消毒環境，再讓下一位檢疫者上車採檢，檢疫者自防疫旅館至行動篩檢巴士所經過的通道也將確實圍起，避免民眾誤入，為避免混淆，巴士上也標示「行動篩檢巴士」，以利區別。

北市衛生局提醒，居家檢疫期滿PCR檢驗陰性且無症狀者，於解除檢疫後7日內仍應遵守自主健康管理規範，如有發燒、腹瀉、呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或至台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區關渡萬芳醫院等台北市7家醫院採檢站採檢。如有防疫相關問題，可撥打疾病管制署1922或台北市衛生局防疫專線2375-3782洽詢。

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