　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

▲侯孝賢。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲知名導演侯孝賢表態力挺「珍愛藻礁公投」。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

四大公投即將投票，除了各政黨動員，民間人士也紛紛發聲，包含演藝圈、網紅頻頻支持「同意票」，網路街訪節目也深入校園，甚至遠赴國外街訪，表達支持核四、反對萊豬的看法。

對於藻礁公投議題，曾榮獲金獅獎、金馬獎、坎城電影節等獎項的台灣知名導演侯孝賢，以及作家台北市文化獎得獎人鍾喬導演，表態力挺「珍愛藻礁公投」，侯孝賢甚至批評「我們真的要這麼幹嗎？真的要為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？不是說要謙卑嗎？」。

在核四議題上也有網紅圖文作家「海獺派對」及網紅部落客「說說能源 Talk That Energy」，紛紛表達核四對於能源、電價的必要性，以及重啟核四空氣有助於汙染解決。

對於表達四個同意，除了作家朱天心明確表達同意四大公投更要反獨裁反威權的意見，網紅朱學恒表態支持，也痛斥民進黨大撒幣換民意，其他包括kuso宅卡啦、羅文好公民、阿德漫畫、比特王、歷史哥、不演了新聞台、寒國人、杏仁哥、高雄林小姐也都表達出四個同意的聲音。

除此之外，網絡街訪節目「嵐峰潮」深入台科大校園，發現四個同意的比例相對較高，至於網絡街訪節目「Yeah!問」則以萊豬議題訪問義大利、法國、德國、英國等國的人士，得到一致反萊豬進口的結論。

「四個同意」論述一次看

◎第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？（重啟核四）

提案人：黃士修

同意理由：
1. 2018以核養綠公投通過，多數民意否決非核家園政策。
2.核廢料無法處理為假問題，使用過的核燃料97％仍是可利用能源。
3.重啟核四不需6年，2年內可放燃料發電，3年內做完熱測試就可商轉。
4.據中央地質調查所報告指出，核四廠址周邊斷層，80萬年以來已不屬於活動斷層。

◎第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？（反萊豬）

提案人：林為洲

同意理由：
1.萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害。
2.國人飲食習慣攝取豬肉數量高於其他肉品，雖訂定國際標準容許值萊劑含量，但未必適用於國人。
3.政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力成本。
4.政府黑箱決策迴避立院監督，導致中央地方不同調。
5.國民健康不能成為利益交易籌碼。

◎第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？ （公投綁大選）

提案人：江啟臣

同意 理由
1.提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性。
2.公投綁大選可大幅降低行政成本。
3.促進多元討論，讓政治人物無從閃躲。

◎第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）（珍愛藻礁）

提案人：潘忠政

同意理由
1.大潭藻礁有19種世界新種，也是一級保育類的柴山多杯孔珊瑚的最大棲地。
2.大潭腹地狹小、儲量有限，不利天然氣穩定供應。
3.大潭風浪過大，若供氣不順將不利減煤，造成溫室效應。 
4.大潭周邊緊鄰工業區，若發生事故恐波及周邊工廠，造成嚴重影響。

▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

其他人也看了這些新聞...

► 四大公投正面交鋒　各政黨立場一次看
► 公投之夜！藍綠白黃造勢催票　朱立倫、蔡英文相距500公尺拚場
► 華盛頓智庫提醒台灣選民：反萊豬公投恐加劇台灣被孤立

相關新聞...

► 蔡英文列反萊豬5「不同意」理由　「美豬進口是國際經貿問題」
► 公投「4個同意」理由一次看　國民黨列綠營10大賤招
► 民眾黨公投之夜拚「兩好」！ 　訴求「同意」護藻礁、護食安

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
誰的錯？學生妹下公車瞬間遭2機車撞倒　網戰翻
熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！　女警帥氣拆車解圍
北市議員街頭催票公投　當街被婦人打耳光
嘖嘖募資2千萬遲未出貨！　負責人：沒錢無力退款
星巴克出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞　喊告結果出爐
「黃士修拉票電話」轟炸！網怒喊+1…電話內容曝
大阪嚴重火災！3死、24人呼吸停止　疑遭縱火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告真相曝：沒有誤導

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

公投邊緣人？桃園平鎮上百人未收到通知單　區公所說話了

公投宣講衝突！北市議員李柏毅被打耳光辱「乞丐」、游淑慧遭飆髒話

侯盧將缺席藍營民主守夜　朱立倫：不指謫個人要擁抱民意

金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

民進黨拚公投4不「海陸連線」　潛水客自拍：陸打壓不比深海水壓

留愛在人間　柯鈺羚以先夫、東森保代為名捐贈新北復康巴士

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

北市防疫旅館2例Delta確診　蔡炳坤：可能取餐時空氣接觸

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告真相曝：沒有誤導

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

公投邊緣人？桃園平鎮上百人未收到通知單　區公所說話了

公投宣講衝突！北市議員李柏毅被打耳光辱「乞丐」、游淑慧遭飆髒話

侯盧將缺席藍營民主守夜　朱立倫：不指謫個人要擁抱民意

金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

民進黨拚公投4不「海陸連線」　潛水客自拍：陸打壓不比深海水壓

留愛在人間　柯鈺羚以先夫、東森保代為名捐贈新北復康巴士

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

北市防疫旅館2例Delta確診　蔡炳坤：可能取餐時空氣接觸

高雄跨年晚會再公布重磅卡司　伍佰＆China Blue壓軸陪倒數

四大公投票送達北海岸萬金石　金山警全程押送24小時駐衛警戒

《小小兵》格魯講中文全是他…62歲胡瓜頻傳退休！網抖：小小兵2怎麼辦

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

金山中角灣國際衝浪基地　周邊凹凸不平道路全面優化改善

20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告真相曝：沒有誤導

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

通膨拉警報　升息即將來臨！「凱田樂慕」教您財富保值

華航集團聯合參與高雄國際旅展　帛琉旅遊產品現場下訂每人現折兩千

政治熱門新聞

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

國民黨4大公投會輸？　他一看民調結果：後天沒一個能過關

倒數1天！四大公投總複習必看　秒懂同意、不同意結果

【即時民調】四大公投您會投「同意」？或「不同意」？

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

吳思瑤切割林秉樞　被爆約喝咖啡

侯友宜遭藍營圍剿　鄭文燦聲援：朱立倫該道歉！是你變了啊

公投「4個同意」理由一次看　國民黨列綠營10大賤招

快訊／侯友宜表態「反萊豬」　今不出席藍公投之夜：讓公民自主決定

華盛頓智庫提醒台灣選民：反萊豬公投恐加劇台灣被孤立

焦糖宣講遭「韓粉大姐」撕立板　點名柯文哲誤導

餐飲猛漲上游都沒漲！政府出手稽查

更多熱門

相關新聞

公投宣講衝突不斷！　游淑慧遭罵髒話、李柏毅被打耳光辱「乞丐」

公投宣講衝突不斷！　游淑慧遭罵髒話、李柏毅被打耳光辱「乞丐」

四大公投將於明（18日）投票，各政黨發動公職街頭宣講，卻也不免會在現場遇到意見相左的民眾嗆聲衝突，國民黨台北市議員游淑慧17日就表示，她在公投宣講時被民眾罵髒話，痛批民進黨支持者使用暴力欺負不同意見的人；北市議員李柏毅也表示，他遭民眾辱罵是乞丐、甚至被打耳光，不禁控訴「難道這就是民進黨所追求的民主與價值嗎？」

汪毅夫：國民黨反共派是敵對力量

汪毅夫：國民黨反共派是敵對力量

「總統不可帶頭騙人」　趙少康批蔡英文曲解萊豬：只佔美豬一小部分

「總統不可帶頭騙人」　趙少康批蔡英文曲解萊豬：只佔美豬一小部分

侯友宜被操作「反核四」　美女發言人怒：別用不正當手段玷污公投

侯友宜被操作「反核四」　美女發言人怒：別用不正當手段玷污公投

民進黨誤導反萊豬變反美豬　馬英九批：一直在造謠！不負責任

民進黨誤導反萊豬變反美豬　馬英九批：一直在造謠！不負責任

關鍵字：

四大公投藍營四個同意國民黨

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面