金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

▲知名導演侯孝賢表態力挺「珍愛藻礁公投」。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

四大公投即將投票，除了各政黨動員，民間人士也紛紛發聲，包含演藝圈、網紅頻頻支持「同意票」，網路街訪節目也深入校園，甚至遠赴國外街訪，表達支持核四、反對萊豬的看法。

對於藻礁公投議題，曾榮獲金獅獎、金馬獎、坎城電影節等獎項的台灣知名導演侯孝賢，以及作家台北市文化獎得獎人鍾喬導演，表態力挺「珍愛藻礁公投」，侯孝賢甚至批評「我們真的要這麼幹嗎？真的要為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？不是說要謙卑嗎？」。

在核四議題上也有網紅圖文作家「海獺派對」及網紅部落客「說說能源 Talk That Energy」，紛紛表達核四對於能源、電價的必要性，以及重啟核四空氣有助於汙染解決。

對於表達四個同意，除了作家朱天心明確表達同意四大公投更要反獨裁反威權的意見，網紅朱學恒表態支持，也痛斥民進黨大撒幣換民意，其他包括kuso宅卡啦、羅文好公民、阿德漫畫、比特王、歷史哥、不演了新聞台、寒國人、杏仁哥、高雄林小姐也都表達出四個同意的聲音。

除此之外，網絡街訪節目「嵐峰潮」深入台科大校園，發現四個同意的比例相對較高，至於網絡街訪節目「Yeah!問」則以萊豬議題訪問義大利、法國、德國、英國等國的人士，得到一致反萊豬進口的結論。

「四個同意」論述一次看

◎第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？（重啟核四）

提案人：黃士修

同意理由：

1. 2018以核養綠公投通過，多數民意否決非核家園政策。

2.核廢料無法處理為假問題，使用過的核燃料97％仍是可利用能源。

3.重啟核四不需6年，2年內可放燃料發電，3年內做完熱測試就可商轉。

4.據中央地質調查所報告指出，核四廠址周邊斷層，80萬年以來已不屬於活動斷層。

◎第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？（反萊豬）

提案人：林為洲

同意理由：

1.萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害。

2.國人飲食習慣攝取豬肉數量高於其他肉品，雖訂定國際標準容許值萊劑含量，但未必適用於國人。

3.政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力成本。

4.政府黑箱決策迴避立院監督，導致中央地方不同調。

5.國民健康不能成為利益交易籌碼。

◎第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？ （公投綁大選）

提案人：江啟臣

同意 理由

1.提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性。

2.公投綁大選可大幅降低行政成本。

3.促進多元討論，讓政治人物無從閃躲。

◎第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）（珍愛藻礁）

提案人：潘忠政

同意理由

1.大潭藻礁有19種世界新種，也是一級保育類的柴山多杯孔珊瑚的最大棲地。

2.大潭腹地狹小、儲量有限，不利天然氣穩定供應。

3.大潭風浪過大，若供氣不順將不利減煤，造成溫室效應。

4.大潭周邊緊鄰工業區，若發生事故恐波及周邊工廠，造成嚴重影響。

▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

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