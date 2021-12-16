蔡英文列反萊豬5「不同意」理由　「美豬進口是國際經貿問題」

▲針對反萊豬公投，蔡英文列舉5「不同意」理由。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投投票倒數計時，總統蔡英文16日表示，為了台灣的經濟、產業競爭力、國際經貿布局、避免鎖回單一中國市場，她「不同意」反美豬進口。她強調，萊豬符合CODEX標準，不會有食安問題。

蔡英文今天在臉書發文表示，距離公投倒數48小時，這段時間我們談了很多公投，若你還在思考怎麼投票，「今天我想針對美豬的議題，再一次向大家深入說明，我也會把公投大補帖都放在留言處，希望讓各位朋友知道，為什麼我不同意反對美豬進口」。

接著蔡英文列舉出她對於美豬議題的論點。

一、避免衝擊台灣經濟。

這幾天，財經界及產業界專業人士紛紛站出來，警示反美豬進口若通過，不只影響台灣加入CPTPP，更將衝擊國內經濟及股市面。這證明了美豬進口不是食安問題，而是貿易問題和經濟問題，我們應該從這個角度來思考如何投票。

二、台灣產業更有競爭力。

台灣有許多以出口為導向的傳統產業，至今仍然受到關稅及非關稅障礙的阻礙。若台灣成功加入CPTPP，勢必為台灣產業取得關稅及投資優勢，也更有競爭力。這樣可以讓台灣產業有更好的籌碼跟世界各國做生意，這是關鍵的時刻。

三、拓展國際經貿布局。

台美自由貿易協定與CPTPP，是讓台灣脫離國際經貿被孤立，最重要的兩件事。進一步開放美豬，更是關鍵中的關鍵。因此，若公投後，我們改變了美豬進口政策，會讓其他國家解讀為台灣對外貿易政策的不穩定性，甚至也不利台灣產業對外布局。

四、政府做好食安把關。

食安是科學問題，科學上，專家告訴我們只要符合CODEX國際標準，就不會威脅到健康。也沒有人會一天吃6碗豬肝湯。馬政府開放美牛9年來，也已經證明符合標準、經過政府把關的美牛，不會造成食安的問題。符合標準的美牛可以吃，美豬也可以吃。

五、避免鎖回中國單一市場。

比起其他國家，台灣拓展國際空間的道路更坎坷，因為我們有一個鄰居，全力阻擋我們走向世界、限制台灣的生存。也因為這樣，台灣更需要走出國際，在經貿措施、產業競爭力上要更加努力，才能克服中國在貿易上的威脅，成為一個更自由、更繁榮的國家。我們不能讓公投結果變相造成台灣經濟只能倚賴中國。