華盛頓智庫提醒台灣選民：反萊豬公投恐加劇台灣被孤立

▲國民黨主張反對美國萊豬。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

有關1218四項公投，針對反萊豬公投案，華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員史劍道（Derek Scissors）在回覆《東森新媒體ETtoday》記者的訪問中表示，台灣的選民應考量，他們的選擇是否會加劇台灣的孤立問題。

《東森新媒體ETtoday》記者16日就1218公投相關議題，訪問華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員史劍道（Derek Scissors）；而史劍道也以信件回覆相關提問。

首先，有關「反萊豬」公投案，是否會對台灣在國際經貿上帶來影響？史劍道表示，所有國家，包括美國在內，都有自己的貿易敏感性。

史劍道表示，台灣比大多數國家更需要在經濟和外交上開放貿易，並面臨相關信號的成本。

他說，考量在中國反對下，台灣被認為是不值得進行貿易談判的；但在他看來，選民應該考量到他們的選擇，是否會加劇台灣的孤立。

另外，針對反萊豬公投如果過關，是否影響台灣加入CPTPP？史劍道表示，對他來說，美國豬肉公投對台灣加入 CPTPP 不重要，其他成員國好比日本，對某些農產品也有例外；但是，台灣加入CPTPP更取決於現有成員國希望如何處理中國也表態要加入一事。

史劍道直言，對於反萊豬公投，美國的反應很差，這並不是因為豬肉對台灣的出口有多重要；而是美國的一些政治人物認為，台灣沒有致力於美國想要的高標準協議，因此只好轉向與其他夥伴談判。

▲美國企業研究所（AEI） 高級研究員史劍道（Derek Scissors）。（圖／截自央視）

事實上，近日產業界、財經界紛紛跳出來示警，甚至直接表態「四個不同意」，就是認為倘若四項公投通過，會對股市帶來衝擊，受到影響的股民恐多達800萬投資人，而台灣也會面臨國際貿易上的重大阻礙；同時，若因三接停建，將可能導致需多燒500萬噸煤，才能補足國內產業所需能源，直接受創的就是攸關空污的健康問題。

綠營黨內人士也表示，如果反過來思考，「反萊豬公投」通過，看著民進黨全黨為政策辯護，美方清楚知悉執政黨的態度與立場，屆時所謂「不被美方信任」的燙手山竽，就會全部套在國民黨身上，台灣反美的標籤與罪名，就勢必由推出此一公投的國民黨來全面承受。

該人士坦言，這對於台灣未來在國際的經貿佈局，勢必會面臨嚴重阻礙，被貼上「不被信任」的標籤，屆時台灣恐怕得打道回府、重頭來過，重新找到獲得國際信任的機會；而最直接且具體的影響，就是加入CPTPP與台美洽簽FTA的談判，勢必因不被信任的標籤而遙遙無期。

所以最近台灣工具機、機械工業大老紛紛跳出來表達憂心，就足以證明，「反萊豬公投」不是只有養豬業，其涉及層面是國家整體經貿。因此，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲就表示，台灣若是這次沒能把握機會加入CPTPP，失去這次與國際簽訂自由貿易協議的機會，「台灣很可能成為太平洋上的一只孤島。」

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文也說，台灣的東西想要銷到全世界，其他國家的東西也要可以進來，吃不吃美豬大家可以自由選擇，但沒辦法加入國際組織、簽免關稅協定，「絕對是台灣吃虧。」

同樣的，如果三接「藻礁公投」通過，這一樣攸關著台灣的經濟產業、能源轉型問題，電力是台灣產業及民生的根本，如果電力短缺，最直接衝擊就是投資進不來，生產出不來，國內產業難以發展。這從近期財經界紛紛跳出來，甚至直接表態「四個不同意」，已足見業界的憂心。

該名黨內人士就直指，近期在財經圈，也出現「800萬股市投資人自救指南」，呼籲大家不要被藍綠綁架荷包，並引用外媒《路透社》的報導，點出外資跟台積電高度憂心反三接，認為這會衝擊到整個半導體產業；同時，也有越來越多財經專家跳出來示警，認為反美豬、反三接如果過關，台灣經濟將面臨重大困難，股市前景堪憂，有崩盤危險。