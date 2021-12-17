　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投宣講衝突！北市議員李柏毅被打耳光辱「乞丐」、游淑慧遭飆髒話

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投將於明（18日）投票，各政黨發動公職街頭宣講，卻也不免會在現場遇到意見相左的民眾嗆聲衝突，國民黨台北市議員游淑慧17日表示，她在公投宣講時被民眾罵髒話，痛批民進黨支持者使用暴力欺負不同意見的人；北市議員李柏毅也表示，他遭民眾辱罵是乞丐、甚至被打耳光，不禁控訴「難道這就是民進黨所追求的民主與價值嗎？」

▼李伯毅公投宣講遭阿嬤搧耳光。（圖／李伯毅辦公室提供）

▲▼李伯毅公投宣講遭阿嬤搧耳光。（圖／李伯毅辦公室提供）

游淑慧今在臉書發文表示，早上在湖光市場和國民黨青年軍張煥霖繼續努力，很開心很多民眾都主動說一定會投票。但也遇到一個「低級」的民眾，「他路上主動叫住我，我很尊敬停下來想聽他說話，結果他卻講了垃圾髒話，還重複說」。

游淑慧質疑，「你公投愛投什麼就投什麼，難道只剩下髒話、垃圾話可說水準嗎？」，上車後，看到Line群組對話，發現李柏毅早上也被打臉頰。因為李柏毅很高，他也是尊重的彎下腰聽她說話，結果就被偷襲。

游淑慧批評，民進黨大量造假、動用國家資源還不夠？現在民進黨支持者還要用暴力、羞辱的低級手段來欺負不同意見的人。「真是夠了，台灣歲月不靜好，就是因為這批人」。

▼游淑慧公投宣講。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲▼游淑慧公投宣講時遭民眾罵髒話。（圖／翻攝游淑慧臉書）

李柏毅臉書發文指出，公投是人民意志的展現，因此，就算對於持反對意見的民眾，我們依然保持相同的態度，那就是不管您是投「同意」票，還是「不同意」票，我們都會絕對的尊重。

李柏毅批評，每個人都可以表達自己不同的想法，但出言辱罵別人是「乞丐」、叫我們滾出台灣等，已經侮辱了台灣的民主價值，但更離譜的是，居然一言不合還直接出手「搧人巴掌」。甚至在我們報警請她不要離開的同時，她還說「她身體有病，如果不讓她走出事要我負責」然後這位自稱「80多歲的阿婆」，就在路人眾目睽睽之下快速的離開了。

李柏毅強調，很多人都說，台灣最美的風景是人，但在綠營價值觀的操弄之下，讓人民心中只剩「意識形態」，只剩下滿滿的「對立與憤怒」。難道這就是民進黨所追求的「民主」與「價值」嗎？

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
佛心80元便當驚見雙主菜！「豪華配菜」撐爆餐盒　網跪求地址
誰的錯？學生妹下公車瞬間遭2機車撞倒　網戰翻
熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！　女警帥氣拆車解圍
北市議員街頭催票公投　當街被婦人打耳光
嘖嘖募資2千萬遲未出貨！　負責人：沒錢無力退款
星巴克出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞　喊告結果出爐
「黃士修拉票電話」轟炸！網怒喊+1…電話內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告真相曝：沒有誤導

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

公投邊緣人？桃園平鎮上百人未收到通知單　區公所說話了

公投宣講衝突！北市議員李柏毅被打耳光辱「乞丐」、游淑慧遭飆髒話

侯盧將缺席藍營民主守夜　朱立倫：不指謫個人要擁抱民意

金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

民進黨拚公投4不「海陸連線」　潛水客自拍：陸打壓不比深海水壓

留愛在人間　柯鈺羚以先夫、東森保代為名捐贈新北復康巴士

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

北市防疫旅館2例Delta確診　蔡炳坤：可能取餐時空氣接觸

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告真相曝：沒有誤導

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

公投邊緣人？桃園平鎮上百人未收到通知單　區公所說話了

公投宣講衝突！北市議員李柏毅被打耳光辱「乞丐」、游淑慧遭飆髒話

侯盧將缺席藍營民主守夜　朱立倫：不指謫個人要擁抱民意

金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

民進黨拚公投4不「海陸連線」　潛水客自拍：陸打壓不比深海水壓

留愛在人間　柯鈺羚以先夫、東森保代為名捐贈新北復康巴士

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

北市防疫旅館2例Delta確診　蔡炳坤：可能取餐時空氣接觸

逆子落網畫面曝！抽菸被阻竟狂捅媽媽5刀奪命　姊制止也被割傷

高雄跨年晚會再公布重磅卡司　伍佰＆China Blue壓軸陪倒數

四大公投票送達北海岸萬金石　金山警全程押送24小時駐衛警戒

《小小兵》格魯講中文全是他…62歲胡瓜頻傳退休！網抖：小小兵2怎麼辦

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

金山中角灣國際衝浪基地　周邊凹凸不平道路全面優化改善

20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告真相曝：沒有誤導

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

通膨拉警報　升息即將來臨！「凱田樂慕」教您財富保值

政治熱門新聞

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

國民黨4大公投會輸？　他一看民調結果：後天沒一個能過關

倒數1天！四大公投總複習必看　秒懂同意、不同意結果

【即時民調】四大公投您會投「同意」？或「不同意」？

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

吳思瑤切割林秉樞　被爆約喝咖啡

公投宣講衝突！北市議員李柏毅被打耳光辱「乞丐」、游淑慧遭飆髒話

侯友宜遭藍營圍剿　鄭文燦聲援：朱立倫該道歉！是你變了啊

公投「4個同意」理由一次看　國民黨列綠營10大賤招

快訊／侯友宜表態「反萊豬」　今不出席藍公投之夜：讓公民自主決定

華盛頓智庫提醒台灣選民：反萊豬公投恐加劇台灣被孤立

焦糖宣講遭「韓粉大姐」撕立板　點名柯文哲誤導

更多熱門

相關新聞

「黃士修拉票電話」轟炸！網怒+1　電話內容曝

「黃士修拉票電話」轟炸！網怒+1　電話內容曝

四大公投即將於12月18日正式投票，然而這兩天許多人都接到「核四公投領銜人黃士修」的語音拜票，希望能在「重啟核四」投下同意票，許多議員也在臉書PO文表示有接到電話，消息一出引起討論，有網友透露「每天都打來拜票，超煩」，甚至還有人笑說「沒有接到電話是不是國家級邊緣人？」

金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

金馬導演、作家、網紅紛紛發聲！公投「四個同意」理由一次看

新版Office與公投的必要性

新版Office與公投的必要性

公投過關不理會　有法可治嗎

公投過關不理會　有法可治嗎

「總統不可帶頭騙人」　趙少康批蔡英文曲解萊豬：只佔美豬一小部分

「總統不可帶頭騙人」　趙少康批蔡英文曲解萊豬：只佔美豬一小部分

關鍵字：

游淑慧李柏毅公投藍營四個同意

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面