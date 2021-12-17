公投宣講衝突！北市議員李柏毅被打耳光辱「乞丐」、游淑慧遭飆髒話

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投將於明（18日）投票，各政黨發動公職街頭宣講，卻也不免會在現場遇到意見相左的民眾嗆聲衝突，國民黨台北市議員游淑慧17日表示，她在公投宣講時被民眾罵髒話，痛批民進黨支持者使用暴力欺負不同意見的人；北市議員李柏毅也表示，他遭民眾辱罵是乞丐、甚至被打耳光，不禁控訴「難道這就是民進黨所追求的民主與價值嗎？」

▼李伯毅公投宣講遭阿嬤搧耳光。（圖／李伯毅辦公室提供）

游淑慧今在臉書發文表示，早上在湖光市場和國民黨青年軍張煥霖繼續努力，很開心很多民眾都主動說一定會投票。但也遇到一個「低級」的民眾，「他路上主動叫住我，我很尊敬停下來想聽他說話，結果他卻講了垃圾髒話，還重複說」。

游淑慧質疑，「你公投愛投什麼就投什麼，難道只剩下髒話、垃圾話可說水準嗎？」，上車後，看到Line群組對話，發現李柏毅早上也被打臉頰。因為李柏毅很高，他也是尊重的彎下腰聽她說話，結果就被偷襲。

游淑慧批評，民進黨大量造假、動用國家資源還不夠？現在民進黨支持者還要用暴力、羞辱的低級手段來欺負不同意見的人。「真是夠了，台灣歲月不靜好，就是因為這批人」。

▼游淑慧公投宣講。（圖／翻攝游淑慧臉書）

李柏毅臉書發文指出，公投是人民意志的展現，因此，就算對於持反對意見的民眾，我們依然保持相同的態度，那就是不管您是投「同意」票，還是「不同意」票，我們都會絕對的尊重。

李柏毅批評，每個人都可以表達自己不同的想法，但出言辱罵別人是「乞丐」、叫我們滾出台灣等，已經侮辱了台灣的民主價值，但更離譜的是，居然一言不合還直接出手「搧人巴掌」。甚至在我們報警請她不要離開的同時，她還說「她身體有病，如果不讓她走出事要我負責」然後這位自稱「80多歲的阿婆」，就在路人眾目睽睽之下快速的離開了。

李柏毅強調，很多人都說，台灣最美的風景是人，但在綠營價值觀的操弄之下，讓人民心中只剩「意識形態」，只剩下滿滿的「對立與憤怒」。難道這就是民進黨所追求的「民主」與「價值」嗎？