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LIVE／公投之夜最後衝刺　柯文哲率民眾黨反萊豬、護藻礁

記者陳家祥／台北報導

4大公投案將在12月18日登。民眾黨17日晚間於立院旁的青島東路、高雄市議會旁，以北高連線方式舉辦公投之夜活動，全力宣傳「兩好」，贊成反萊豬進口、贊成三接遷離大潭藻礁海岸的主張，屆時主席柯文哲與黨籍立委，以及「反萊豬大將」蘇偉碩、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政等，也將輪番上台宣講。

▲▼民眾黨17日「公投之夜」時間、活動地點與交通指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨17日「公投之夜」時間、活動地點與交通指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

根據民眾黨規劃，活動自晚上5點開始，黨籍立委蔡壁如、張其祿以及陳憲政、蘇偉碩等人，將輪流上台演講；接著與高雄場視訊完後，邱臣遠、賴香伶、高虹安以及秘書長謝立功等人再接力登台，過程中還會邀2022選舉有波提名人登台。最後黨主席柯文哲預計在8點50分左右大進場，登台演講後，與全場一同合唱「同島一命」。

針對將在本週登場的4大公投案，民眾黨主張「兩好」，贊成反萊豬進口、贊成三接遷離大潭藻礁海岸，主張護藻礁、護食安就是護台灣。日前也透過民主戰車的方式，巡迴全台宣傳，預計在投票前最後一天、12月17日時回到位於立法院的青島東路舉辦選前之夜。

民眾黨指出，捍衛食安是每一個人都認同的價值，我們希望政府做到「源頭管理、明白標示」，讓民眾自己選擇，但政府始終辦不到，反而讓民眾對美國豬肉失去信心。

而守護藻礁則是為下一代留下美麗的海岸線，三接的棧橋就插在藻礁上，我們反對繼續傷害7600年歷史的藻礁，守護海洋生物的棲息地，因此認為三接遷址台北港更好。

民眾黨批評，民進黨政府面對龐大的民怨，還投入5800萬元動員黨政媒對抗民意，鴨霸封鎖公投溝通討論的空間，又說「公投如果通過，台灣將鎖在中國的困境」，用「抗中保台」名義情緒勒索民眾，卻不願意坦然面對真實民意的怒吼。

民眾黨呼籲，12月18日是公投投票的日子，用你我手中的選票，決定下一代的健康與生態環境。公投前一天的12月17日，也將舉辦公投之夜活動，與支持者一起喊出民眾的心聲，歡迎所有支持保護藻礁、捍衛食安的朋友一同參與，一起用同意票拒絕萊豬、守護藻礁。

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