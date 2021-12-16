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四大公投正面交鋒　各政黨立場一次看

▲▼公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

▲公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」四大公投即將於12月18日正式投票，國、民兩黨進入最後衝刺階段，公投氛圍也從政策討論轉變成政黨對決，讓四大公投不僅影響台灣經貿、環境、能源各項決策，也牽動各政黨2022縣市首長、議員選情。

本次公投之可投票人數有1982萬5468人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻為495萬6367票。若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於2年內不得變更該公投案內容之施政。若公投案未通過，2年內不得就同一事項重新提出。

各政黨公投立場如下：

民進黨：「四個不同意，台灣更有力」，對於四大公投，民進黨早早定調四個都同意，也在總統蔡英文號召下，用大選規格拚公投戰，在全台各地辦超過百場宣講，且黨內大咖如蔡英文、賴清德、鄭文燦等幾乎無役不與，行政院長蘇貞昌即便年過70，同樣完成70場演說，在公投戰衝出另一波高峰。

國民黨：「四個都同意，台灣更美麗」，挾著罷免陳柏惟成功的氣勢，2個月前藍營公投戰前景一片看好，更將公投定調是對蘇貞昌不信任的「倒閣投票」，但黨內公投口號、路線跟戰術一直無法整合。

從朱立倫「公投大家挺，台灣謝謝你」、趙少康「四個同意，就是民意」、林為洲「三好一尊重」、羅智強「一二一八，重新出發」、「政府獨裁，公投制裁」、國民黨團「公投顧台灣，民主拚未來」，口號不斷變化，最後才確定為文傳會提出的「四個都同意，台灣更美麗」。

口號多變也讓部分藍營人士在宣講場合不斷口誤，立委楊瓊瓔就曾錯喊「四個不同意」、議員徐巧芯也在臉書文筆誤寫下「四個不同意」。不僅口號各說各話，公投路線也遲遲無法定調，11月甚至一度出現「兩好兩尊重」，只力推國民黨立委林為洲、江啟臣提出的反萊豬及公投綁大選，最後才改回原先的「四個都同意」。

親民黨：「一好三公道，食安最重要」，親民黨是最晚對公投表態的政黨，黨主席宋楚瑜表態，支持反萊豬公投、反對核四重啟公投、反對三接遷移公投、反對公投綁大選，宋表示，建議大家對「反萊豬公投」，在12月18日可投下同意票，至於其他三項公投案，「我們認為皆無法以簡單『二選一』的方式來處理。」

民眾黨：「兩好兩壞－兩好」，民眾黨原先定調兩好兩壞，支持反萊豬、三接遷移公投，反對核四重啟公投及公投綁大選，但根據民調，民眾黨過半黨員支持「四個同意」，公投態度轉向「兩好」。

民眾黨主席柯文哲則支持兩好一壞，柯認為，若萊豬部分執政黨無法做到源頭標示，那就要投下同意票、藻礁部分則是投「賭爛票」、反對核四、對公投綁大選則未表態。

時代力量：「三好一壞」，立委陳椒華領導的時代力量黨中央定調三好一壞，堅決反對核四重啟公投，但其他三項都贊成，黨籍立委王婉諭、邱顯智則主張「兩好一壞一開放」，反對核四重啟，但對藻礁議題持開放態度。

為了方便讀者快速了解如何投票與注意事項，《東森新媒體ETtoday》特別整理了10個QA懶人包，內容如下：

Q1　投票時間

A : 今年12月18日（星期六）上午8時起至下午4時止。

Q2　投票權人資格

A : 中華民國國民、年滿18歲、現居中華民國6個月以上、無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

Q3　投票要帶什麼？

A : 國民身分證、印章、投票通知單，並佩帶口罩。

Q4　在哪投票？

A : 內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入國民身分證統一編號、出生日期、圖形驗證碼，即可查詢。

Q5　投票注意事項

（一）勿攜帶武器或危險物品入場。
（二）勿攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。
（三）勿佩帶公投相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品，也不得在場喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票。
（四）逾時不得進入投票所，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。
（五）排隊時，投票所內保持1.5公尺以上、投票所外保持1公尺以上距離。
（六）將通投票投入對硬票匭後，不得逗留或將公投票攜出投票所，若將公投票攜出投票所，依法處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。
（七）居家隔離者、居家檢疫者，以及符合病例定義之「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。

Q6　公投票顏色、樣式

第17案：白色
第18案：淺黃色
第19案：淺粉紅色
第20案：金黃色

Q7　公投票有下列情事之一無效

（一）不用選舉委選會製發的公投票。
（二）同時圈選同意及不同意。
（三）所圈位置不能辨別為同意或不同意
（四）圈後加以塗改
（五）簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號。
（六）將公投票撕破。
（七）將公投票汙染致不能辨別所圈為同意或不同意。
（八）完全空白。
（九）不用選舉委員會準備的圈選工具。

Q8　投票六步驟

1、於檢疫站測量體溫、酒精消毒，額溫37.5度以上者由工作人員引導至防疫遮屏進行投票。
2、出示證件給現場工作人員確認身分。
3、經核對身分後，蓋章並領取公投票，若沒攜帶印章得以簽名代替，若無法簽名者得以指印代替。
4、進入圈票處內，使用圈選工具圈選。
5、將公投票對折後，投入對應的票匭中。
6、完成投票後，不得再次進入投票所。

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