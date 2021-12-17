公投之夜！藍綠白黃造勢催票　朱立倫、蔡英文相距500公尺拚場

▲民眾黨主席柯文哲、民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫、時代力量主席陳椒華。（合併圖／記者黃克翔、李毓康、林敬旻攝、記者林悅翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投明登場，藍綠白黃力拼「最後一夜」！國民黨「民主守夜」將在自由廣場登場，相距約500公尺，民進黨於凱達格蘭大道號召「台灣隊」站出來，同步還有高雄場，而民眾黨的「中道力量，投出未來」辦在青島東路，時代力量則較特別，預定於西門町捷運站6號出口開記者會，宣講公投立場。

國民黨「民主守夜」

地點：中正紀念堂自由廣場

時間：18:00-22:00；隔天06:30-07:00還有升旗活動

宣講人：朱立倫、馬英九、趙少康

特色：夜宿自由廣場，等隔天升旗

國民黨表示，活動晚上6時開始，由青年民主戰隊進行暖場宣講，主活動在晚間7時半至9時半進行，安排的宣講人包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會、縣市長等。

當晚現場分別在4個整點報時活動，分別與四個公投案訴求連結，並安排台上台下互動環節：例如「全台守護大串聯」，與綁大選公投案連結，呼籲大家走出來投票守護台灣民主，邀請所有的好朋友一起舉起雙手連成圈，並拍下照片上傳打卡hashtag #舉起雙手我同意，畫面也將秀在現場LED看板上，讓全台灣的觀眾與現場的觀眾一起比圈，象徵守護台灣、四個都同意的決心

另外還有「星河夜語：點亮自由廣場」活動，全體國民黨公職會跟現場民眾一起打開手機手電筒，用上萬個點點星光象徵「人民怒火，星火燎原」。

不僅如此，朱立倫將率領黨務主管、黨籍民代、自發性青年朋友，夜宿自由廣場進行民主守夜，隔天早上6時半再率現場所有參與者共同參加升旗活動。

▲國民黨17日「民主之夜」流程。（圖／國民黨提供）

民進黨「四個不同意 台灣隊站出來」

活動地點：凱達格蘭大道（台北場）／台糖高雄物流園區後方空地（高雄場）

活動時間：19:00-22:00／19:00-21:30

宣講人：

台北場：徐國勇、鄭文燦、林志堅、林昶佐、陳柏惟、林靜儀、吳儀農

高雄場：陳吉仲、陳其邁

皆出席：蔡英文、賴清德、蘇貞昌

特色：台北、高雄各一場、歌手大支表演

根據民進黨規劃，台北場名為「台灣隊站出來 台灣行出去」，在開場後，由新竹市長林志堅打頭陣，緊接著是副總統賴清德；待民進黨青年代表致詞完，依序由民進黨台北市黨部主委吳儀農、台灣基進前立委陳柏惟、台中第二選區立委補選候選人林靜儀、立委林昶佐上台宣講；20:38至21:25間，則由內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌上陣，而黨主席蔡英文則於21:40壓軸登場。

高雄場主軸定為「台灣隊站出來 大步向前進」，依序由蘇貞昌、新住民和青年代表、蔡英文、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁上台致詞，壓軸則由副總統賴清德主講。可以發現，蔡英文、賴清德與蘇貞昌是唯三北高兩場都跑的民進黨官員；另個共通點則為，兩場活動尾聲都安排「呼口號」。

此外，為了催出「四個不同意」的總動員，民進黨中央日前也發函各縣市黨部，要求立委、縣市議員全力動員，更訂出責任額，立委100人、市議員50人，以凝聚全黨團結氣勢。

▲民進黨17日舉辦台北、高雄兩場造勢宣講公投。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

民眾黨「中道力量，投出未來」

活動地點：立法院青島東路側（天橋下）

活動時間：17:00-21:30

特色：全場大合唱收尾

宣講人：柯文哲、蔡壁如、高虹安、蘇偉碩

根據民眾黨節目流程，在一小時的開場及表演後，依序由民眾黨立委蔡壁如、張其祿、律師陳憲政、醫師蘇偉碩上台短講，於19:10時與高雄現場連線15分鐘；緊接著，民眾黨立委邱臣遠；賴香伶、高虹安、民眾黨秘書長謝立功依序上台宣講，黨主席柯文哲則於21:00壓軸登場，並規劃21:15時全場合唱《同島一命》

民眾黨表示，捍衛食安是每一個人都認同的價值，我們希望政府做到「源頭管理、明白標示」，讓民眾自己選擇，但政府始終辦不到，反而讓民眾對美國豬肉失去信心；守護藻礁為下一代留下美麗的海岸線，三接的棧橋就插在藻礁上，我們反對繼續傷害7600年歷史的藻礁，守護海洋生物的棲息地，因此認為三接遷址台北港更好。

▲民眾黨17日「公投之夜」交通指引。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

時代力量「1218公投日 出門投票展現民意」

活動地點：西門町捷運站六號出口（大雨將另更地點）

活動時間：18:30起

宣講人：陳椒華、白卿芬、陳志明

特色：記者會形式

根據採訪通知，出席人員包括時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長、時代力量副秘書長暨發言人張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫、時代力量台北黨部主委陳志明、時代力量台北黨部大安文山區主任林泓泰等人。但未有時代立委王婉諭、邱顯智。

時代力量11月4日對外宣布「3個同意、1個不同意」立場，意即珍愛藻礁、公投綁大選、反萊豬進口等3案將投下「同意票」，核四運轉案則會投下「不同意票」，而當天記者會邱顯智與王婉諭就已缺席。

時代力量發言人余佳蒨表示，公投民主的重要意義，有別於選舉動員，更不是以幾項同意或不同意、幾好幾壞這種去脈絡化、單以結果論的方式呈現，針對公投提案，一題一題讓正反意見充分討論，公民能夠更理性、審慎地作出決定，不只是正反雙方的義務，也是政黨及政治工作者的責任。

其他人也看了這些新聞...

►四大公投1982萬人有投票權 通過門檻495萬票

►1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投 公投票分四種顏色、記得帶三寶

►懶人包／四大公投怎麼投 主文重點、正反意見、各黨立場一次看