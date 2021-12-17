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公投邊緣人？桃園平鎮上百人未收到通知單　區公所說話了

▲桃園市議員黃敬平指出，明天就是公投日，但平鎮區卻有上百戶市民未收到投票通知單，要求區公所說明原因，並盡快完成補送作業。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員黃敬平指出，明天是公投日，平鎮區有上百戶市民未收到投票通知單，要求區公所說明原因完成補送作業。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

明（18）日就是公投日，桃園市議員黃敬平指出，他收到上百位平鎮區居民投訴，仍未收到投票通知單，居民質疑是否為刻意操作？希望區公所盡快完成補送並說明原因；平鎮區公所表示，17日已核對最新名冊並補送至里辦公處。桃園市選委會也強調，因疫情關係公投日延至12月18日，由於延後4個月出現很多戶籍異動，讓民眾誤以為有刻意操作狀況，已請區公所盡快完成補送。

眾所矚目的四大公投明天登場，市議員黃敬平卻接獲上百位居民反映，僅收到選舉通報，尚未收到投票通知單，由於即將投票，仍未收到投票通知單，懷疑是否有刻意操作問題。

黃敬平說，多名設籍平鎮區金星里居民陳情，四大公投在即卻沒收到通知書，僅收到選舉公報，詢問里辦公室後至少有一百多份，擔心是人為疏失還是有刻意操作情況。

黃敬平認為，區公所透過各里辦公室發放投票通知單，如有異動應隨時保持修正，避免民眾擔心自己投票資格受到影響，雖然上網都可查得到在哪個投開票所投票，但對於不會使用網路或3C年長者來說，確實不太方便，人民的創制複決權利不應因為網路或實體通知單有所差異，公所應盡快補送紙本投票通知單。

桃園市選委會解釋，本次公投原訂投票日為8月28日，戶籍最終統計時間則為8月8日，但因為疫情關係將原定公投日延至12月18日，依照中選會規定，戶籍統計時間仍維持至8月8日止，由於延後近4個月，才會出現很多戶籍異動問題，導致民眾誤以為有刻意操作狀況；平鎮區公所說，17日已核對最新名冊並補送至各里辦公處。

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